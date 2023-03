Hécatombe de blessés à Lyon. Dylan Cretin et Théo William sont absents un mois, Jean-Marc Doussain est indisponible entre six et huit semaines, et Xavier Mignot en a terminé avec sa saison. L'ailier de Lyon va se faire opérer du grand pectoral droit ce jeudi et manquera les derniers mois de compétition avec le LOU.

La sentence est tombée pour Dylan Cretin. Le troisième ligne international (25 ans ; 20 sélections) de Lyon sera indisponible un mois après s'être fracturé le métatarse, informe le club rhodanien dans un communiqué. Déjà indisponible pour rejoindre le rassemblement du XV de France pour préparer la rencontre face à l'Angleterre, Dylan Cretin devra patienter pour revenir avec Lyon. Une absence de taille pour le LOU puisque le flanker lyonnais a déjà disputé dix-huit rencontres cette saison dont seize en tant que titulaire. Autre mauvaise nouvelle dans le pack rhodanien, Théo William souffre d'une entorse de la cheville et sera lui aussi écarté des terrains pendant un mois. \u274c Fin de saison pour Xavier Mignot, victime d’une déchirure du grand pectoral. ??????? ?????? !



Entorse pour William, opération pour Doussain.

Doussain indisponible entre six et huit semaines Chez les arrières, le LOU accuse le coup d'un nouveau forfait avec la blessure de Xavier Mignot. L'ailier de Lyon est victime d'une déchirure du pectoral et en a terminé avec sa saison. Le Lyonnais va se faire opérer ce jeudi, Cette saison, Xavier Mignot n'a disputé que neuf rencontres avec le LOU et devra donc attendre août prochain pour retrouver les terrains. Jean-Marc Doussain est également touché au genou et sera lui absent entre six et huit semaines.