Le Tournoi des 6 Nations 2023 s'est clôturé ce samedi avec le sacre de l'Irlande, qui a réussi le quatrième grand chelem de son histoire. L'occasion de rendre hommage aux joueurs qui ont marqué cette édition. Thibaud Flament, Jonathan Sexton, Thomas Ramos... Voici notre XV du Tournoi !

1. Pierre Schoeman (Écosse)

Le pilier gauche du XV du Chardon aura marqué ce Tournoi à sa manière. On retiendra notamment les rugissements du public de Murrayfield a chacune de ses percussions, et dieu sait qu'il y en a eu. Au total, Schoeman aura effectué 60 charges, soit 12 de moyenne par rencontre. Une statistique remarquable pour un pilier. Également solide en mêlée, le joueur d'Édimbourg a fait le boulot !

2. Dan Sheehan (Irlande)

Il a terminé sa compétition avec un doublé face à l'Angleterre pour lancer les siens vers le grand chelem. Dan Sheehan a tout du talonneur moderne. Puissant, rapide et vrai joueur de ballon, il a battu 11 défenseurs. Le joueur du Leinster incarne l'avenir du XV du Trèfle mais surtout le présent avec déjà une place indiscutable dans le quinze de départ.

3. Zander Fagerson (Écosse)

La première ligne écossaise a été exceptionnelle durant ce Tournoi. Aux côtés de Pierre Schoeman, c'est Zander Fagerson qui a réussi à se mettre en lumière avec des performances toujours aussi consistantes. Moins en vue que son coéquipier lors des phases offensives, il ne s'est pas échappé en défense avec 41 plaquages pour seulement 3 marqués.

4. Thibaud Flament (France)

Que dire... Le deuxième ligne du XV de France a éclaboussé la compétition de tout son talent. Auteur de trois essais avec notamment un doublé d'anthologie du côté de Twickenham, le Toulousain a pris une autre dimension en quelques semaines. Pour encore un peu plus appuyer nos propos, Flament a terminé avec 81 plaquages au compteur, soit le deuxième meilleur total du Tournoi.

Thibaud Flament a inscrit trois essais dans ce Tournoi 2023. Icon Sport

5. James Ryan (Irlande)

Le pack irlandais est toujours aussi impressionnant. Et au beau milieu de ce monstre à seize pattes, le joueur de l'ombre par excellence se nomme James Ryan. Enfin, cette année la poutre du Leinster a inscrit deux essais, ce qui n'est pas rien. Pour le reste, c'est du travail (très) bien fait par Ryan.

6. Charles Ollivon (France)

Absent la saison dernière et privé de grand chelem à cause d'une grave blessure à un genou, Charles Ollivon a prouvé à tout son monde qu'il était un joueur de classe mondiale. Titulaire à cinq reprises, il a franchi la ligne trois fois, dont un doublé du côté de l'Angleterre qui a marqué les esprits. En défense, ce fut également prolifique pour les Toulonnais, qui a dépassé la barre des 60 plaquages (65 exactement).

7. Josh van der Flier (Irlande)

Le meilleur joueur du Monde ne surprend plus personne, mais il est toujours aussi fort. Alors pour se challenger, il s'essaie au lancer en touche pour suppléer ses talonneurs... et avec une franche réussite. Plus sérieusement, van der Flier a également inscrit un essai et parcouru 202 mètres ballon en main. Propre.

8. Caelan Doris (Irlande)

Aux côtés de Josh van der Flier, il y a un numéro huit qui marche sur l'eau depuis plusieurs mois avec le Leinster et avec le maillot du XV du Trèfle sur les épaules. Élu homme du match face à la France, Caelan Doris est aujourd'hui une référence mondiale à son poste et ses stats le démontrent avec 54 courses, 7 défenseurs battus et 50 plaquages.

Caelan Doris a notamment été élu homme du match face à la France. PA Images / Icon Sport

9. Antoine Dupont (France)

Qui d'autre sérieusement ? Le capitaine du XV de France a encore une fois porté les siens, sans forcément forcer son talent. Toujours aussi décisif, avec par exemple quatre passes décisives, il n'a même pas eu à marquer pour inégrer sans souci ce quinze de départ. Antoine Dupont a notamment battu 17 défenseurs... Pas mal.

10. Jonathan Sexton (Irlande)

Il est sorti sous les applaudissements (mérités) de son public ce samedi. Il a beau avoir 37 ans, Jonathan Sexton est toujours aussi fort. Lors de ce Tournoi 2023, il est devenu le meilleur réalisateur de l'histoire, dépassant Ronan O'Gara. Le capitaine du XV du Trèflle continue d'écrire sa légende, et ce sont les passionnés de rugby qui en profitent.

11. James Lowe

Il fait partie du petit groupe de joueurs qui n'a pas manqué une seule minute dans ce Tournoi des 6 Nations. James Lowe fait la pluie et le beau temps dans la ligne arrière irlandaise. Dès son premier match au pays de Galles, il a posé les bases, pour finir avec trois essais au compteur. Avec son compère Mack Hansen, l'autre ailier du XV du Trèfle, il a simplement été intenable dans son couloir.

12. Sione Tuipulotu

L'Écosse a trouvé sa paire de centres pour les prochains mois. Et avec le numéro douze dans le dos, il semblerait bien que Sione Tuipulotu ait gagné un contrat à durée indéterminée. Dans son style caractéristique, le buffle de Glasgow a fait très mal aux défenses adverses. Au total, il a effectué 44 courses.

Sione Tuipulotu a fait des dégâts dans les défenses adverses avec sa puissance. Spi / Icon Sport

13. Huw Jones

À côté de Tuipulotu, Huw Jones est le coéquipier parfait. Dans un autre registre, l'ancien joueur des Harlequins a crevé l'écran avec quatre essais marqués. Ajoutez à cela 15 défenseurs battus et vous avez là une excellente copie pour Jones, qui est un des cadres de ce XV du Chardon qui progresse de plus en plus.

14. Damian Penaud

L'ailier clermontois est impossible à arrêter. Il a beau se faire quelques fois discret sur son aile, il est toujours bien placé pour finir les coups. Avec un doublé face à l'Angleterre et le pays de Galles, Penaud termine cette édition avec cinq essais, ce qui fait de lui le meilleur marqueur. Le futur joueur de l'UBB est un tueur près de la ligne.

15. Thomas Ramos

Tout comme pour Antoine Dupont, il n'y a pas grand chose à redire sur les performances de Thomas Ramos avec les Bleus. L'arrière du XV de France a illuminé de son talent les matchs de la France avec 4 essais mais surtout 84 points marqués ! Buteur très fiable, le Toulousain est désormais bien intégré dans le quinze de départ tricolore, et on comprend facilement pourquoi !