6 NATIONS 2023 - Le Tournoi vient de se terminer avec le sacre d'une Irlande dominatrice de bout en bout et c'est l'occasion de rendre hommage à des joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu. Jeunes, mais pas seulement, ils ont su évoluer à un niveau élevé et être une tête d'affiche de leur équipe tout au long de la compétition.

Thibaud Flament

Le joueur du Stade toulousain a été épatant tout au long de ce Tournoi. Pourtant, en début d'année, il n'était même pas sûr d'y être et encore moins dans la peau d'un titulaire. Oui mais voilà, l'habituel numéro 4 français Cameron Woki s'est blessé et a laissé le champ libre. Et Thibaud Flament n'en a pas laissé une miette aux autres. Impressionnant tout le Tournoi, il a su s'imposer dans tous les domaines au fil des rencontres. Capable de réaliser 28 plaquages en un seul match, à l'Aviva Stadium, l'ancien des Wasps est aussi à créditer d'un doublé qui fera date à Twickenham. Même dans ces jours les plus discrets comme face au pays de Galles, il réussit 14 plaquages avec 100% de réussite. Sans doute le meilleur avant du pack français, il a gagné la confiance du staff qui laissé sur le terrain pendant l'intégralité des cinq parties.

Thibaud Flament Icon Sport - Icon Sport

Jack Dempsey

Jack Dempsey est un cas à part dans le rugby mondial. Il a déjà joué une Coupe du monde, a plus d'une dizaine de sélections et pourtant n'avait jamais joué dans le Tournoi. Pourquoi ? Parce qu'il a connu ces aventures avec les Wallabies. Le joueur de 28 ans est un nouveau en Ecosse et ne doit sa sélection qu'à son arrivée à Glasgow il y a de ça deux ans. Mais depuis, le puissant numéro 8 a su s'imposer comme un indiscutable partout où il est passé et l'a encore prouvé pendant ce 6 Nations. Reléguant Hamish Watson sur le banc, le troisième ligne n'a raté qu'un seul plaquage sur l'intégralité de la compétition, en réussissant plus d'une cinquantaine. Toujours dans l'avancée, il est l'une des raisons de la belle troisième place écossaise.

Lorenzo Cannone

Dans le marasme italien, le troisième ligne a su sortir la tête de l'eau. Capable de transpercer les défenses, il est l'avant de la Squadra Azzurra qui a gagné le plus de mètres ballon en main. Avec un profil relativement "léger" pour un numéro 8, pesant seulement 102 kg, le joueur de Trévise est extrêmement mobile et abat un travail considérable. Avec le frère de Niccolo, deuxième ligne auteur lui aussi d'un bon Tournoi, Kieran Crowley a trouvé son troisième ligne pour les années à venir.

Mack Hansen

On sait, Mack Hansen n'est pas le perdreau de l'année. Mais dans une équipe d'Irlande pourtant dominatrice, l'ancien des Brumbies passe en permanence sous les radars, éclipsé par un James Lowe flamboyant. Et pourtant, cette année, l'ailier d'origine australienne s'est montré sous son meilleur jour marquant pas moins de trois essais. Surtout, il est l'auteur d'une réalisation en Ecosse capitale alors que son équipe était menée et en difficulté à Murrayfield. Désormais installé et indéboulonnable, il pourrait bien soulever le plus beau des trophées avec son pays en fin d'année.

Lewis Ludlam

Il est le grand gagnant de la nomination de Steve Borthwick. Le joueur de Northampton, variable d'ajustement sous Eddie Jones, est désormais un incontournable en flanker grâce à sa capacité à être dominant dans tous les secteurs de jeu. Bon en touche, le troisième ligne de 27 ans avance aussi à l'impact et plaque à tour de bras. Un rendement indispensable dans une équipe d'Angleterre qui doit réussir à rebâtir des bases solides, alors que cadres tels que Maro Itoje n'ont pas su retrouver leur niveau depuis la relégation administrative des Saracens. Un vent de fraîcheur qui arrive au meilleur des moments, alors que le XV de la Rose pourrait jouer les trouble-fêtes en France à l'automne.

Ethan Dumortier

L'ailier du Lou a su saisir l'occasion. Propulsé titulaire suite au forfait de Gabin Villière, le champion du monde U20 a directement répondu présent, en marquant dès sa première sélection en Italie. Toujours dans les bons coups, le finisseur a franchi la ligne à deux reprises. Un joueur encore novice au niveau international il y a de ça deux mois mais qui a fait grimper sa côte en flèche dans l'esprit du staff et pourrait bien faire partie de l'aventure en fin d'année pour écrire l'une des plus belles pages du rugby tricolore.

Ethan Dumortier Icon Sport - Icon Sport

Christ Tshiunza

Dans un rugby gallois vieillissant, il est une bouffée d'air frais bienvenue. Christ Tshiunza, pas concerné par la crise entre les joueurs et la Fédération car évoluant à Exeter, n'a joué que deux rencontres mais a semblé porter le pack et faire le travail pour deux. Bon plaqueur, il est aussi précieux dans les rucks, un profil manquant cruellement au XV du Poireau. Capable de prendre les ballons en touche, son activité est phénoménale et il est à ne pas douter la relève de cette génération dorée qui a besoin d'un renouvellement.