PRO D2 - Face à Grenoble, c’est tout un collectif qui a dû se sublimer pour renverser la montagne iséroise, mais l'ailier Marvin Lestremau a été un élément décisif dans la quete de ce succès.

Devant, le pack angoumoisin a réalisé une partie solide, avec plus de discipline qu’à l’accoutumée et une nette domination en touche. Des conditions idéales pour lancer la ligne de trois-quarts où Marvin Lestremau, par sa vision du jeu et sa clairvoyance a, une nouvelle fois, était un élément clé du dispositif de Vincent Etcheto. Comme au retour des vestiaires, lorsque le SA XV est groggy par une première période poussive. Tout part de Jarmouni au centre du terrain, qui résiste à deux plaquages, avant de lancer Lestremau d’une passe après contact dans le bon tempo. Le virevoltant ailier fait alors parler sa pointe de vitesse, casse plusieurs plaquages, insiste avec des changements de direction par des appuis dévastateurs, avant de se faire reprendre irrégulièrement par Dridi à 5 mètres de la ligne.

Le tournant du match. Dridi écope d’un carton jaune, le public de Chanzy, sur sa réserve après le premier acte, entre lui aussi dans une autre dimension. S’en suivent deux essais charentais et un deuxième jaune pour le FCG. Lestremau multiplie les sorties de camps propres. À plusieurs reprises, celui qui a inscrit 4 essais cette saison sauve de précieuses touches pour remettre les siens dans l’avancée. Cette semaine, Echeto avait planté le décor : "Pour battre Grenoble, il faudra jouer libéré et tenter tous les coups." Un souhait exaucé par son groupe et un Marvin Lestremau tellement précieux dans ce registre.