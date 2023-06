Chaque lundi, Fabien Galthié et ses adjoints établissent ce qui serait leur liste pour la Coupe du monde, à l’instant donné. Après ce Tournoi, « Midol » s’est prêté au jeu. Voici notre liste en mode projection..

Ils seront à la Coupe du monde

Convenez qu’il n’a jamais été aussi facile de dégager, six mois avant l’épreuve, le 15 type d’une équipe de France qui démarrera une Coupe du monde. Remplacez (ou pas d’ailleurs), Ethan Dumorthier par Gabin Villière dans l’équipe ayant affronté Galles et vous aurez en mains le 15 majeur de Fabien Galthié pour le 8 septembre.

Pour les joueurs qui suivent, les prochains mois ne devraient donc pas être pollués par le fameux stress de figurer ou non dans la liste pour la Coupe du monde. Ils sont aujourd’hui une bonne vingtaine pour qui le seul risque est la blessure.

En première ligne, cinq joueurs sont partants certains : Cyril Baille à gauche, Julien Marchand et Peato Mauvaka au talonnage, Uini Atonio et Sipili Falatea (servi par son profil de « finisseur » idéal).

Midi olympique dévoile ses 33 élus pour la Coupe du monde Midi Olympique.

Il n’y aura pas de suspense non plus en deuxième ligne concernant Thibaud Flament, Cameron Woki, Paul Willemse et Romain Taofifenua,. Même si Woki, dont le forfait en a fait un des perdants de ce Tournoi, pourrait perdre sa place de titulaire au profit de Flament.

Midi olympique dévoile ses 33 élus pour la Coupe du monde Midi Olympique.

En troisième ligne, Charles Ollivon, Grégory Alldritt et François Cros font figure d’incontournables. Pour les accompagner, alors que l’inconnue Anthony Jelonch sera à suivre de près (voir ci-contre), Sekou Macalou n’a aucune crainte à avoir. Grâce notamment à sa capacité à glisser à l’aile en cours de match, il demeure un recours précieux pour le staff.

Midi olympique dévoile ses 33 élus pour la Coupe du monde Midi Olympique.

Trois demis de mêlée seront retenus, dont évidemment le capitaine Antoine Dupont et Maxime Lucu, qui s’est imposé comme son parfait complément. Pas de doute non à l’ouverture pour Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Si le Toulousain a clairement pris le dessus pour débuter, les deux ont su trouver une vraie complémentarité.

Midi olympique dévoile ses 33 élus pour la Coupe du monde Midi Olympique.

Au centre, la paire composée de Jonathan Danty et Gaël Fickou est une autre valeur sûre de cette équipe, autant que la polyvalence de Yoram Moefana qui est le « troisième homme » dans ce secteur. Damian Penaud, chasseur d’essais, sera là à l’aile. Pour Gabin Villière, cela dépendra de l’évolution de sa blessure.

Midi olympique dévoile ses 33 élus pour la Coupe du monde Midi Olympique.

Derrière, le débat devrait aussi être réglé avec Thomas Ramos, le grand gagnant du Tournoi devenu numéro un à son poste. Forcément frustré d’avoir reculé dans la hiérarchie, Melvyn Jaminet possède tout de même des qualités au pied qui le rendent indispensable.

Midi olympique dévoile ses 33 élus pour la Coupe du monde Midi Olympique.

Ils peuvent y croire

Si les titulaires du XV de France semblent assez confortablement installés avant le Mondial (lire ci-dessus), les places valent encore très cher chez les finisseurs et autres potentiels « coiffeurs » appelés à densifier le groupe.

Au poste de pilier gauche par exemple, la lutte fera rage jusqu’au bout entre Jean-Baptiste Gros et Reda Wardi, le vainqueur du grand chelem 2022 en proie à des pépins physiques se heurtant à la forme superbe du rochelais.

Idem au talonnage, où la concurrence entre Gaëtan Barlot et Pierre Bourgarit n’a pas livré son verdict.

Au poste de pilier droit, Dorian Aldegheri a pris une longueur d’avance sur Mohamed Haouas dont la tendance à l’indiscipline a encore frappé lors du Tournoi.

En deuxième ligne, si Bastien Chalureau semble avoir pris une longueur d’avance sur les autres, les Thomas Lavault, Florian Verhaeghe et autres Killian Geraci n’ont pas abdiqué, le Lyonnais comptant notamment sur une grosse fin de saison en club pour revenir dans les plans.

Quant à la troisième ligne, le polyvalent Yoan Tanga, l’aérien Dylan Cretin et le gratteur Alexandre Bécognée présentent tous des profils différents, susceptibles d’intéresser le staff en fonction de ses considérations tactiques, sachant que la présence ou non d’Anthony Jelonch influera beaucoup sur le choix des hommes…

Couilloud et Dumortier devraient en être

Au sujet de la charnière, là encore, la hiérarchie semble bien déterminée. Pour l’heure, Baptiste Couilloud fait figure de troisième larron derrière Dupont et Lucu et devrait faire partie du voyage, à moins d’une fin de saison exceptionnelle de Nolan le Garrec. Dans l’optique d’un groupe de 33, les ouvreurs Antoine Hastoy et Léo Berdeu semblent partir de beaucoup plus loin, même si la polyvalence à l’arrière du dernier pourrait lui servir.

D’ailleurs, au niveau des trois-quarts, beaucoup de candidats se bousculent pour peu d’élus, ce qui pourrait faire le jeu de polyvalents comme Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton, également au nom du « plan de succession ». Même si des spécialistes comme Pierre-Louis Barassi, Julien Delbouis et Mathis Lebel auront leur mot à dire, tout comme Romain Buros, irréprochable depuis deux ans dans le rôle de partenaire d’entraînement du XV de France. Seule quasi certitude : à l’issue de ce Tournoi et même si des joueurs comme Villière ou Vincent (lire ci-dessous) peuvent revenir, le Lyonnais Ethan Dumortier a pratiquement validé sa place dans le groupe, au nom de sa fiabilité mais aussi de sa polyvalence puisqu’il peut également évoluer aux postes d’arrière et de centre.

Ils n’y seront pas... sauf blessure

Chaque avant-Mondial a été marqué par une ou plusieurs convocations surprises. Mais à cinq mois de l’annonce du groupe, plusieurs figures emblématiques du Top 14 un temps passées par la sélection devraient vivre la grand-messe internationale de l’automne parmi les spectateurs.

Dans cette liste non exhaustive de joueurs en ballottage très défavorable, Baptiste Serin est assurément le cas le plus marquant. Très performant avec Toulon cette saison, le demi de mêlée est aujourd’hui relégué relativement loin dans la hiérarchie.

Antoine Dupont, Maxime Lucu, Baptiste Couilloud sont incontestablement devant dans l’esprit de l’encadrement tandis que Nolann Le Garrec a été appelé avant lui cet hiver. Il faudrait un sacré concours de circonstances pour le voir intégrer les « 33 ». Le constat est à peu près le même pour Anthony Bouthier, premier « Ovni » de l’ère Galthié en numéro 15. Le champion de France montpelliérain, bien revenu après un passage à vide, est désormais devancé par les Ramos, Jaminet et Buros.

Brice Dulin, lui aussi en verve avec La Rochelle, n’est plus revenu depuis le France-Ecosse de 2021 et il semble que son sort soit depuis scellé, quand bien même son pied gauche et son expérience auraient pu rendre service.

Max Spring, présent au Japon, devra attendre une autre occasion. Élément clé et valeur montante du début de l’ère Galthié, Demba Bamba apparaît très en retrait, à la fois victime de ses pépins physiques et de la montée en puissance de la concurrence (Uini Atonio, Sipili Falatea, Thomas Laclayat…). Il en va de même pour Camille Chat, à un poste où l’émulation est redoutable, et Dany Priso, qui a vu Jean-Baptiste Gros et Reda Wardi marquer des points en tant que doublure de Cyril Baille.

Thomas Jolmes part aussi de loin dans la hiérarchie très fournie des deuxième ligne, derrière les inamovibles Willemse, Flament, Woki et Taofifenua. Enfin, Louis Carbonel et Teddy Thomas, qui n’ont pas su convaincre l’actuel sélectionneur lors de leurs dernières sélections, sont deux très grosses cotes de cette sélection pour la Coupe du monde. D’autant plus que l’ouvreur et l’ailier n’affichent pas un niveau optimal cette saison.

Jelonch, Vincent, Villière : la course contre la montre Ils sont pour l’instant trois cadres du XV de France en proie à des blessures, dont le grand défi consiste à se rétablir à 100 % dans les délais. Le « mieux parti » est évidemment le trois-quarts centre Arthur Vincent, opéré d’une lésion partielle du ligament du genou gauche à la mi-septembre, qui devrait revenir d’ici la fin de la saison. Gabin Villière devrait également en faire de même (« entre mi et fin avril »), lui qui n’en finit plus d’enchaîner les pépins depuis un an (fracture du sinus en mars 2022, grave entorse de la cheville gauche le 10 juin suivie de complications, double fracture du péroné en décembre puis nouvelle fracture du péroné en février). À ce titre, l’ailier du RCT devra surtout prouver qu’il a récupéré l’intégralité de ses moyens physiques. Enfin, le cas le plus « tendu » concerne le flanker Anthony Jelonch, opéré le 6 mars de la rupture du ligament croisé antérieur d’un genou subie contre l’Ecosse. Pour ce dernier, il faudra espérer une cicatrisation très rapide, en moins de six mois. Pas impossible, mais forcément très aléatoire...