Une cérémonie d’hommage en la mémoire de l’ancien international argentin Federico Martin Aramburu, tué par balles au petit matin du samedi 19 mars 2022, s’est déroulée dimanche, à Paris. Un moment d’émotion intense et de recueillement en présence de la famille et des proches de l’ancien joueur de Biarritz, assassiné à 42 ans.

Ils se sont retrouvés là, au 146 boulevard Saint-Germain, dans le VIe arrondissement de la capitale où Federico Martin Aramburu a perdu la vie il y a tout juste un an. La cérémonie, organisée par la Ville de Paris à l’initiative de Pierre Rabadan, adjoint au maire en charge des sports, des jeux olympiques et paralympiques et de la Seine, s'est révélée sobre mais teintée d’une émotion toujours vive. De nombreuses personnalités du monde du rugby ont assisté à cet hommage. Premier arrivé sur place en compagnie de quelques proches : Gonzalo Quesada. Il était suivi de Shaun Hegarty, rescapé de la fusillade de cette triste nuit du 19 mars 2022.

De nombreuses personnalités du monde du rugby ont assisté à cet hommage dont Gonzalo Quesada. Midi Olympique.

Le vice-président de la FFR Serge Simon, mais aussi l’ancien président Bernard Laporte et l’ex capitaine du XV de France Guilhem Guirado étaient également présents. Tout comme des anciens partenaires du Biarritz Olympique : Brusque, Thion, Traille, Couzinet, Yachvili, Thomas Lièvremont, Dusautoir, Carizza. Des anciens internationaux tels Philippe Sella, Serge Blanco ou Pascal Ondarts. Le demi de mêlée du XV de France Maxime Lucu avait aussi quitté l’hôtel des Bleus pour se joindre à la cette cérémonie. Ce dernier avait dédié à Federico Martin Aramburu le grand chelem des Bleus, accompli le jour de son décès il y a un an.

L’ancien président de la FFR Bernard Laporte était présent. Midi Olympique.

« Tout extrémisme provoque des désastres »

A quelques secondes du début de la cérémonie, le ciel s’est assombri et a déversé de lourdes gouttes de pluie venues se mêler aux larmes des uns et des autres. Comme un symbole. Avant cela, les parents et une partie de la famille Aramburu, arrivés d’Argentine en milieu de semaine, ont été reçus par Anne Hidalgo, premier édile de la capitale, à l’hôtel de ville. Dans son discours, marqué d’un fort message politique, Cecilia Aramburu, la maman de Federico, n’a pas caché son incompréhension et ses multiples interrogations. "Tout extrémisme provoque des désastres […] Mais cette haine irrationnelle, caractéristique de l’extrême-droite pour tout ce qu’elle considère de différent d’elle-même, en fait une menace constante pour toute société."

Une plaque temporaire, en hommage à l’ancien joueur des Pumas, a été dévoilée. Une autre, celle apportée par la famille (qui n'est pas destinée à être apposée) avait un message explicite : « jamais plus une famille ne devrait être endeuillée à cause des idées et de la haine qui nichent dans les fanatismes comme celui de l'extrême droite. » Elle vise évidemment les deux mis en examen, Loïk Le Priol et Romain Bouvier, militants d'extrême droite affichés, suspectés d’être les assassins. "Nous combattrons toujours ces idées qui ont conduit à ce drame, a juré Pierre Rabadan. Je dénoncerai encore et toujours l’idéologie identitaire, le racisme. Federico Martin Aramburu sera un visage de cette lutte." Et d’ajouter : "Fede était à Paris pour profiter de la vie dans ce quartier si emblématique du rugby. Il a été assassiné froidement. Ça aurait pu être moi..."

Une plaque temporaire, en hommage à l’ancien joueur des Pumas, a été dévoilée. Midi Olympique.

La cérémonie s’est conclue au son de "Dale alegria a mi corazon"* de Fito Paez, magnifiquement incarné par Maria Martin Aramburu. La veuve de l’ancien rugbyman, son petit garçon de trois ans Santiago dans les bras, arborait un sourire solaire sur son visage, masquant, sans nul doute, une douleur profonde.

* donne de la joie à mon cœur