L'équipe de France des moins de 20 ans à laminé le pays de Galles pour terminer leur Tournoi des 6 Nations en beauté. Une victoire 67-17 avec pas moins de onze essais marqués. L'ailier de Provence Rugby, Léo Drouet, s'est offert un quadruplé ! Voici l'ensemble des notes des Bleuets.

1. Luca Tabarot : 5,5/10

Le Montpelliérain jouait gros ce dimanche soir avec le numéro un dans le dos. Il a néanmoins été (trop ?) peu en vue dans le jeu courant avec seulement cinq courses. Pénalisé pour un hors-jeu aux alentours de la demi-heure de jeu, il a été remplacé à la mi-temps par Louis Penverne, le titulaire au poste.

2. Thomas Lacombre : 6/10

Le talonneur n'a pas débuté sa rencontre de la meilleure des manières, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a écopé d'un carton jaune après seulement 45 secondes de jeu après une charge à retardement. À son retour, le Toulousain a su se remettre la tête à l'endroit pour assurer ses lancers et finir avec pas moins de 13 plaquages, pour aucun de manqué.

3. Zaccharie Affane : 6/10

Il est l'une des révélations de ce Tournoi 2023 avec le maillot bleu sur les épaules. Dans des conditions climatiques compliquées, le pilier droit de l'UBB s'est tout de même montré précis ballon en main (4 courses, 7 plaquages). Malheureusement, il a dû quitter ses partenaires avant la mi-temps, blessé. Il a été remplacé par Karl Sorin, qui pour son premier match avec l'équipe de France des moins de 20 ans s'est montré discret.

4. Lenni Nouchi : 6,5/10

Aux côtés d'une ligne arrière intenable, Nouchi a fait le boulot de l'ombre. Il a notamment gratté un ballon important à la 45ème minute. Moins en vue ballon en main que lors des précédentes journées, le joueur du MHR a terminé son match avec 11 plaquages au compteur.

5. Posolo Tuilagi : 7/10

Pas a son meilleur niveau en Angleterre lors de sa première apparition avec les Bleuets, Posolo Tuilagi a parfaitement réagi ce dimanche soir. Impossible à arrêter à quelques centimètres de la ligne, il a inscrit le deuxième essai français sous les poteaux (9ème). En défense, le Perpignanais a été important. C'est un de ses gros plaquages qui a fait perdre une munition aux Gallois en fin de premier acte (35è).

Posolo Tuilagi a fait très mal à la défense galloise avec sa puissance. PA Images / Icon Sport

6. Oscar Jegou : 5/10

Le Rochelais a un peu moins brillé que lors deux dernières sorties. Ce dimanche soir, le numéro six a été sanctionné à deux reprises pour hors-jeu. Une indiscipline regrettable que ne font pas oublier ses 6 plaquages et 5 courses.

7. Mathis Castro Ferreira : 6/10

De retour dans le quinze de départ, le flanker a fait le boulot à Oyonnax. C'est lui qui a pleinement lancé le match des Français avec un énorme tampon sur l'aile en-dessous d'un coup de pied. Peu en vue ballon en main, le joueur du Stade toulousain s'est contenté de plaquer, et de très bien le faire. Il termine cette partie avec 11 interventions défensives, pour une seule de loupée. Son carton jaune reçu en fin de match noircit sa copie.

Marko Gazzotti : 8/10

On ne présente plus le numéro huit grenoblois. Impresionnant depuis le début du Tournoi, il n'a pas baissé de régime face au XV du Poireau. Il est d'ailleurs à l'origine du deuxième essai tricolore avec deux percussions déterminantes. La suite ? Gazzotti a laissé sur le flanc six défenseurs adverses et a fini cette partie avec un 10 sur 10 au plaquage. Propre.

Baptiste Jauneau : 8,5/10

Toujours aussi intenable, le demi de mêlée de Clermont a lancé le festival français dès la 5ème minute avec un essai en coin. Par la suite, Baptiste Jauneau a profité des espaces dans la défense galloise pour se balader. En fin de premier acte, il est l'acteur principal d'un contre des Bleuets. Repris après une course de 70 mètres, il a servi sur un plateau Léo Drouet, qui a terminé derrière la ligne.

Baptiste Jauneau a marqué le premier essai français. Icon Sport

Axel Desperes : 5,5/10

Le Palois n'a pas vécu une très belle soirée à Oyonnax. Titulaire pour la première fois dans ce Tournoi, Axel Desperes n'a pas été en réussite face aux perches dans l'exercice des tirs au but. Auteur d'un 1 sur 5 dans l'exercice, c'est Paul Costes qui a pris le relais pour tenter les transformations. Dans le jeu, le numéro dix a été propre, sans commettre de grosses erreurs.

Nicolas Depoortere : 8,5/10

Replacé à l'aile pour cette partie, l'habituel centre de l'UBB s'est rapidement adapté avec le numéro onze dans le dos. Lors de son premier ballon touché, il s'est montré tranchant avant d'inscrire son premier essai de la soirée à la 20ème minute. Dans une fin de match à sens unique, il s'est offert un doublé sept minutes avant la fin du match. Un grand match !

Émilien Gailleton : 8/10

Le capitaine des Bleuets ne pouvait pas terminer cette rencontre sans marquer un essai. Au coeur d'une ligne arrière en grande forme, le Palois y est allé de son essai à l'heure de jeu. Quelques minutes plus tard, il a été auteur d'un magnifique coup de pied, qui a amené l'essai de Louis Bielle-Biarrey. Propre mais sans énorme coup d'éclat, Émilien Gailleton s'est comporté comme un leader sans jamais aller trop loin.

Paul Costes : 7/10

Peut-être moins en vue que ses coéquipiers de derrière dans ce match, le Toulousain a tout de même toujours fait le geste juste lors des lancements tricolores. Il a ensuite pris les responsabilités du tir au but avec une tentative réussie sur deux. Il a rapidement été remplacé par Arthur Mathiron, qui n'a cessé de transpercer la défense adverse dans la dernière demi-heure.

Léo Drouet : 10/10

Que dire... L'ailier de Provence Rugby a tout simplement inscrit un quadruplé avec le maillot frappé du coq sur les épaules. Toujours bien placé, Drouet a terminé les actions tricolores de la plus belle des manières. Il finit la rencontre avec quatre défenseurs battus en douze courses. Il pouvait difficilement mieux faire.

Louis Bielle-Biarrey : 9,5/10

Lui n'a pas inscrit un quadruplé, "seulement" un doublé. Plus sérieusement, le Bordelo-Béglais a rayonné lui aussi sur la pelouse synthétique de Charles-Mathon. Il a franchi la ligne pour la première fois de la partie juste avant la pause, avant de laisser toute la défense galloise sur place à la 67ème minute pour aplatir une seconde fois. Ajoutez à cela 12 courses et 6 défenseurs battus, et vous avez là un match exceptionnel.