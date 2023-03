Le XV de France a terminé à la deuxième place de ce Tournoi des 6 Nations 2023. Au moment de faire un premier bilan, nos journalistes dans l'émission La Troisième Mi-Temps se focalisaient sur le succès à Londres, qui restera inévitablement le moment fort de cette édition.

Les Français n'ont pas réussi à conserver leur trophée du Tournoi des 6 Nations mais ils ont tout de même réalisé une compétition intéressante. Malgré la défaite en Irlande, les Bleus ont réalisé un festival à Twickenham pour un "Crunch" qui restera dans l'histoire.

À Dublin, le XV de France est tombé sur une équipe irlandaise en quête de son grand chelem et qui méritait sa victoire ce jour-là. Une défaite qui pourrait servir à Fabien Galthié et son staff à l'heure de préparer la Coupe du monde qui arrive dans moins de six mois. L'Irlande est un potentiel adversaire en quarts de finale et les Bleus auront d'ici là tiré les enseignements de ce match exceptionnel d'intensité.

Avec Vincent Franco, Nicolas Augot et Yanis Guillou. Réalisation de Baptiste Barbat. Musique : Crazy Bryan - Zebros