6 NATIONS 2023 - Le Tournoi des 6 Nations s'est conclu hier par les trois derniers matchs de la compétition. Les Français ont battu le pays de Galles au Stade de France tandis que l'Irlande a remporté le 4e grand chelem de son histoire face à l'Angleterre. Outre-Manche, les médias britanniques analysent cette dernière journée.

Malgré la victoire face au pays de Galles en conclusion du Tournoi (41-28), les Bleus ont laissé le trophée aux Irlandais, auteurs du grand chelem. Week-end de Saint-Patrick oblige, l'Irlande est à la fête et cette consécration vient valider la domination des Verts sur le circuit international depuis plusieurs mois. Les médias irlandais rendent hommage à cette équipe, "la meilleure qui n'ait jamais représenté l'Irlande, et pas seulement au rugby."

"Enfin une performance digne" pour l'Angleterre

"Cette équipe est une véritable machine, encense l'Irish Independent. C'est la meilleure équipe du monde et même si cela ne garantit pas une victoire en Coupe du monde - certaines générations Blacks formidables l'ont constaté à leurs dépens - il y a de quoi être fier". Le grand chelem irlandais est aussi la consécration pour Jonathan Sexton, le capitaine du Trèfle. Le demi d'ouverture, très ému après la rencontre, est loué par l'ancien international irlandais Bernard Jackman dans l'Irish Independent : "Ce qui fait la particularité de Sexton, c'est qu'il n'a jamais changé, il est toujours fidèle à lui-même et fait passer l"équipe avant lui. Il est le plus grand joueur de rugby irlandais de tous les temps."

Malgré la défaite, les Anglais sont eux soulagés. Beaucoup prédisaient une déculottée pour leur dernier match du Tournoi, et le visage affiché par l'équipe de Steve Broowckih a légèrement rassuré la presse anglaise, malgré le travail considérable qui reste à faire pour rivaliser face aux meilleures nations au monde. "Belliqueuse, engagée, et montrant aucun signe de capitalisation : l'Angleterre livre enfin une performance digne de Borthwick", titre The Telegraph. "C'était un jour où il fallait voir le verre à moitié plein. Au lendemain de la raclée infligée par la France, personne n'avait donné une chance à l'Angleterre. Une semaine plus tôt à Twickenham, certains joueurs avaient l'air de se faire avaler par la pelouse. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de crise d'identité, ils se sont démenés et ont bousculé les Irlandais."

"Shaun Edwards était furieux"

Le carton rouge infligé à l'arrière Freddie Steward en première période après une chandelle récupérée par Keenan fait également débat chez nos amis anglais. "Steward a tenté de se dégager de la collision mais Jaco Peyper a considéré cela comme un contact dangereux. D'après les lois du jeu, on peut le comprendre, mais dans l'esprit ? C'est un débat qui durera encore longtemps."

Et nos Bleus dans tous ça ? La large victoire française était attendue par la presse d'outre-Manche après le triomphe de Twickenham. Les médias gallois soulignent une fois de plus "la classe et la fulgurance des Français" même si d'après l'ancien international Shane Edwards, l'entraîneur gallois de la défense du XV de France Shaun Edwards n'a pas apprécié le dernier essai encaissé de Rio Dyer. "Il était assis derrière moi et je peux vous assurer qu'il était furieux. Il sait que la France a gagné mais c'est un perfectionniste, et il n'était vraiment pas content. Je vais l'éviter pendant au moins une semaine."

"Dupont a fait ce que Dupont peut faire"

Les journalistes du Wales Online s'étonnent eux de l'ambiance en tribune de presse pour ce dernier match des Bleus. "La moitié de la tribune de presse semblait réservée aux supporters français et l'idée d'écrire sur le rugby leur semblait complètement étrangère. Au lieu de cela, ils étaient là pour assister à la conquête du titre par la France et rien d'autre. Chaque moment de calme était salué par un "Allez les Bleus !". Chaque petite faute galloise était accueillie par une litanie de jurons dont on se souvient à peine depuis nos cours de français à 12 ans."

Après cette drôle de confidence, les journalistes gallois ont tenté une comparaison risquée en évoquant la grève que connaît la France actuellement. "Dans les rues de Paris, des montagnes de poubelles se sont élevées, le résultat d'une grève, exposant les rues parisiennes à une odeur âcre et irrésistible, écrit le principal média sportif du pays The Wales Online. Le rugby gallois lui n'a jamais été aussi proche de la grève et il y a une métaphore quelque part à y voir alors que les problèmes gallois s'accumulent comme les ordures à Paris, vieilles de plusieurs semaines."

Romain Ntamack s'échappe dans la défense galloise. Icon Sport - Sandra Ruhaut

Le pays de Galles a parfois été dépassé sur les accélérations françaises comme sur le premier essai de Damian Penaud, après une percée de Romain Ntamack et une magnifique passe du demi de mêlée et capitaine français Antoine Dupont."Quand Dupont a fait ce que Dupont peut faire, Alun Wyn Jones est resté planté là, les mains sur les hanches en regardant les poteaux", souligne encore le média gallois.

Le mot de la fin est pour l'ancien international irlandais Bernard Jackman, qui met la France et l'Irlande au-dessus de la mêlée : "Les 6 Nations de cette année ont été une compétition à deux niveaux bien distincts avec l'Irlande et la France d'un côté, et les autres de l'autre." Rendez-vous dans six mois en finale de la Coupe du monde pour une revanche ?