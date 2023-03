6 NATIONS 2023 - L'Irlande a remporté le Tournoi des 6 Nations 2023 en s'imposant face à l'Angleterre ce samedi (29-16). Un succès qui permet aux Irlandais de réaliser le grand chelem, un an après celui du XV de France. Mais justement, parmi ces deux équipes historiques, laquelle a été la plus impressionnante ?

L'intouchable France a laissé sa couronne à la surpuissante Irlande. Un an après le grand chelem majestueux réalisé par les Bleus, au terme d'un Tournoi maîtrisé de bout en bout, c'est l'Irlande qui a écrit son histoire, en gagnant à son tour l'ensemble des matchs de la compétition. Au-dessus de tout en 2023, les hommes d'Andy Farrell se sont même payé le luxe de battre le record du nombre de points obtenus au classement, dans l'histoire du Tournoi des 6 Nations. Si tout le monde peut s'accorder désormais en disant que les générations France 2022 et Irlande 2023 font partie des meilleures équipes de l'histoire, il est désormais logique, à un an de la Coupe du monde 2023, de comparer ces deux équipes. France 2023 ou Irlande 2023 : qui est le plus impressionnant ?

Des Irlandais plus sereins

Pour répondre à cette question, il y a un facteur qui est essentiel : la proximité entre ces deux générations, qui se sont en grande partie jouées d'une année sur l'autre. En 2022, ce match entre Français et Irlandais était déjà considéré comme une finale du Tournoi. Et les Irlandais avaient causé d'énormes problèmes aux Bleus au Stade de France. Pourtant, le XV du Trèfle s'était présenté sans son maître à jouer, Jonathan Sexton. Cette saison, se sont carrément amputés de Jamison Gibson-Park, Dan Sheehan ou encore Tadhg Furlong que les Celtes ont reçu les Français... Et ils ont tout de même réussi à s'imposer avec la manière. Pour comparer plus globalement les deux Tournois, il faut aussi évoquer des statistiques.

Gabin Villière face à l'Irlande lors du 6 Nations 2022 Icon Sport - Icon Sport

La plus marquante d'entre-elles reste le record réalisé par le XV du Trèfle en 2023. En empochant cinq victoires dont quatre bonifiées, l'Irlande a glané 24 points sur le terrain au cours de ce Tournoi. Un total auquel il faut ajouter les trois points traditionnellement offerts à la nation qui parvient à réaliser le grand chelem. Les Irlandais ont donc terminé avec 27 points au compteur et n'auraient pu parfaire leur total qu'en allant chercher un bonus offensif en Écosse. La saison dernière la France n'avait empoché "que" 25 points.

Dupont - van der Flier : la bataille des meilleurs

Cette statistique trahit d'ailleurs quelque chose. En 2022, les Français ont lutté pour empocher le grand chelem, arrachant par exemple des succès sur la pelouse du pays de Galles ou contre l'Irlande. En 2023, l'Irlande n'a jamais tremblé et a su écarter froidement la France et tous ses autres adversaires pour s'assurer le gain du Tournoi. Un point commun lie aussi la génération France 2022 et Irlande 2023 : elles possèdent toutes deux les meilleurs joueurs du monde. Josh van der Flier avait succédé à Antoine Dupont de la même manière que l'Irlande succède désormais à la France.

6 Nations 2023 - Antoine Dupont lutte avec Josh van der Flier SUSA / Icon Sport - SUSA / Icon Sport

Sur ce point-là, il semble que le Français ait davantage impressionné que son opposant lors de son année de sacre, qui fut tout simplement une dictature tant que niveau du Toulousain fut élevé. Mais d'un œil plus collectif, il semble que les deux équipes se valent. Il faudrait alors regarder les matchs de ces deux générations hors du Tournoi, pour se rendre compte que les Irlandais ont réalisé l'exploit de s'imposer deux fois en Nouvelle-Zélande, tandis que la France battait tour à tour toutes les nations du sud à Saint-Denis.

Alors il est, à chaud, encore difficile de comparer ces deux générations dorées du rugby mondial. Mais la France de Fabien Galthié et l'Irlande d'Andy Farrell comptent désormais à leur actif un grand chelem chacun. Et si la différence entre les deux se jouait lors de la prochaine Coupe du monde ? Rendez-vous en septembre.