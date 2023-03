Invité d’un podcast pour le media anglais Rugbypass, le demi de mêlée anglais aux 94 sélections Danny Care se souvient du jour où il a croisé pour la première fois la route d’un certain Antoine Dupont. Qu’il a d’abord pris pour un môme insignifiant. La suite : "mais c’est qui ce mec ? Il évolue sur une autre planète."

Devenu un rendez-vous incontournable des médias britanniques spécialisés dans le rugby, le podcast "Offload" accueillait cette semaine le demi de mêlée des Harlequins Danny Care, international anglais à 94 reprises. L’occasion de revenir avec lui sur une carrière longue de bientôt 20 ans et riche d’une multitude d’anecdotes. Comme ce jour où il a croisé la route de la légende Jonah Lomu, qui terminait alors sa carrière sous les couleurs de Cardiff. Ou cet autre jour où il a découvert l’existence d'Antoine Dupont. "Je me souviendrai toujours de ce jour où les Quins (Harlequins) jouaient sur le terrain de Castres. Cela doit remonter à neuf ou dix ans en arrière (le 24 janvier 2015, N.D.L.R.). Avant le match, on a jeté un œil aux Castrais et on a vu le demi de mêlée. Un petit mec, un garçon qui ne semblait pas être au bon endroit. Il ne semblait pas en faire partie, il ne ressemblait pas à un joueur de rugby."

Facile, alors ? C’est ce qu’ont cru les Londoniens. "Avant le match, Chris Robshaw nous avait dit : "bon, les mecs, ce gamin sort juste de l’école, il n’a rien à faire là. Aujourd’hui, on le prend en chasse." OK mec, on le met dans le viseur. Je vais m’en occuper."

"Dupont est sur une autre planète"

Care et ses coéquipiers n’ont pas été déçus. "Dix minutes de jeu, Dupont joue vite une pénalité à la main. Il rebondit sur Chris Robshaw, il raffûte Nick Easter et déborde Nick Evans. L’action se termine par un essai castrais entre les poteaux. Et Chris Robshaw, sous les poteaux : "oh les mecs, il faut le surveiller ce neuf, il est pas mal en fait !"

Antoine Dupont face à l'Angleterre. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Explosion de rires en plateau du podcast. Care reprend son sérieux et conclut : "Pendant un moment je me suis dit : "mais c’est qui ce mec ?" Il s’agissait d’Antoine Dupont, voilà tout." Depuis, le demi de mêlée français est passé sous le maillot du Stade toulousain. Il a ajouté à son palmarès deux titres de champion de France, un titre de champion d’Europe, un grand chelem avec les Bleus dont il est devenu le capitaine. Surtout, il a été sacré meilleur joueur du monde, en 2021. "Dupont évolue sur une autre planète. Il l’est vraiment. Il ne joue pas au même jeu que les autres numéros 9."