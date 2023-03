Appelé pour s'entraîner avec les Bleus cette semaine, Emmanuel Meafou attire de plus en plus l'attention. Le deuxième ligne du Stade toulousain n'est pas encore éligible à une sélection avec le XV de France mais pourrait l'être d'ici quelques mois avec comme concurrent direct Paul Willemse...



C'est l'attraction de ces derniers mois. Auteur de belles performances avec le Stade toulousain, Emmanuel Meafou a rapidement tapé dans l'œil de Fabien Galthié et son staff. Si pour l'heure le deuxième ligne de 24 ans ne peut pas encore porter le maillot frappé du coq, le sélectionneur des Bleus a tout de même décidé de le convoquer pour s'entraîner aux côtés d'Antoine Dupont et ses coéquipiers cette semaine.

Le Toulousain a donc découvert Marcoussis pour la première fois et sans doute pas la dernière tant l'intérêt du sélectionneur semble prononcé pour ce joueur. En attendant de pouvoir s'offrir les services de l'Australien, Fabien Galthié commence d'ores et déjà à le sensibiliser au projet de jeu du XV de France. Dans L'Anlyse de la Compo, les journalistes du Midi olympique reviennent sur le cas Meafou avec quelques précisions sur les modalités de sélection avec les Bleus et en donnant également leur point de vue sur la concurrence à ce poste...