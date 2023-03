Après le camouflet à Albert-Domec, Patrick Milhet, manager de Mont-de-Marsan, revient sur la prestation des siens. L'entraîneur reconnaît également la qualité du jeu carcassonnais lors de cette rencontre.

Le match ne s’est-il pas joué au Toss ? Vous avez évolué avec un vent favorable en première période. Un trente et unième joueur que vous n’avez pas du tout maîtrisé ?

Non c’est l’équipe qui a su le mieux maîtriser le vent qui l’a emportée. Et, je pense que Carcassonne a parfaitement maîtrisé cet élément. Le match ne s’est pas perdu au toss. C’est surtout par le manque dans l’engagement. Notre prestation n’est pas digne d’une équipe de haut niveau qui prétend à faire des phases finales. On a rencontré une très belle équipe de Carcassonne pilotée par un excellent Samuel Marques. Le match, il ne se perd pas à cause du vent. On a une mi-temps chacun, donc on est censé pouvoir jouer aussi bien contre et avec le vent. De plus on s’était préparé à ce scénario-là toute la semaine.

Qu’est-ce qui a manqué aujourd’hui à cette équipe de Mont-de-Marsan ? Vous ne pensiez pas repartir à vide ?

Oui on repart à vide avec zéro point. On est engagé dans le sprint final, on se tient dans un mouchoir de poche avec cinq, six équipes à part Oyonnax qui est largement devant. Je dirais la seule bonne nouvelle de ce soir c’est peut-être la défaite de Grenoble à Angoulême. Comme quoi ceux qui jouent le maintien, ils sont redoutables. Et quand je vois la prestation de Carcassonne de ce soir. L’USC n’est pas une équipe qui joue le maintien. Carcassonne a donné une leçon à un Stade montois totalement absent.

Comment expliquez-vous cette défaite ?

A partir du moment où on est pris sur tous les fondamentaux on se met en difficultés. On est pris dans tous les secteurs. Carcassonne nous a également donnés une leçon de pragmatisme. En première mi-temps ils viennent deux fois dans notre camp et marque deux essais. Donc l’explication est simple, Carcassonne avait envie d’en découdre avec le Stade montois. Au final, on s’est fait cabosser tout simplement. Hier soir, le jeu proposé par Carcassonne n’est pas celui d’une équipe qui joue le maintien.

Entre la deuxième place et la six- septième il y a peu d’écart. Vous visez toujours une demi-finale ou un barrage à domicile ?

Aujourd’hui, il ne faut pas parler pas de phases finales. Aujourd’hui c’est de retrouver un engagement digne d’une équipe qui peut peut-être postuler au top 6. Aujourd’hui, on ne peut pas parler de qualification. Avec une telle prestation ce n’est pas possible.

Vous attendez une réaction de la part de vos joueurs dès la semaine prochaine face à Biarritz ?

Une réaction oui. J’espère que nous ne sommes pas une équipe à réaction, ce serait dommage. Si on était une équipe à réaction cela serait de la suffisance. Je pense que Carcassonne a bien géré la rencontre. De notre côté, nous n’avons pas trouvé de solution. Avec le vent, Carcassonne a fait le job. Quant au Stade montois, il a été inexistant, pas digne d’une équipe du haut de tableau.