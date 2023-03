PRO D2 - La défaite face à Béziers (24-33), combinée aux autres résultats de la soirée, ne joue pas en faveur de Montauban, actuel avant-dernier de cette Pro D2. Les Sapiacains ont encore manqué d'inspiration ce vendredi et ont subi leur cinquième revers de rang. La situation est alarmante : il faut sauver le club.

Comment imaginer qu'une équipe comme Montauban se retrouve à ce point en difficulté, à l'entame du sprint final en Pro D2 ? Promise à une place dans le top 6 en début de saison selon bon nombre d'observateurs, l'USM est au plus mal après une nouvelle défaite, la cinquième de suite, ce vendredi.

Face à Béziers, les Vert et Noir n'y ont cru qu'une mi-temps. Sans briller, les Sapiacains ont eu le mérite d'être cohérents dans leur plan de jeu, face au vent et à des Biterrois qui ont constamment cherché à occuper. Comme (trop) souvent, nous voyions déjà Shaun Venter sortir son costume de héros pour donner la victoire aux siens. Mais celui qui a été l'auteur du premier essai local et qui a été le seul a trouver des brèches dans la défense de l'ASBH n'a pas suffit au milieu de la performance médiocre des hommes de Pierre-Philippe Lafond en seconde période. "En deuxième mi-temps on n’a pas réagi, on s’est écroulé, constatait celui qui a repris l'équipe en cours de saison. On a été fébriles, timorés, on a joué à l’envers. Résultat : on perd." Un brin en colère, et c'est la moindre des choses, Lafond finissait par souffler : "Oui, nous avons été mauvais".

Lafond : "Sachez une chose : on va se battre"

L'ancien pilier avait pourtant cherché à s'appuyer sur l'expérience de son groupe lors de ce match qui devait être le point de départ de quelque chose de nouveau. Sur l'équipe titulaire, mis à part le jeune Maxence Bonnin, tous les joueurs avaient un certain vécu de la Pro D2. La moyenne d'âge était d'ailleurs de plus de 31 ans au coup d'envoi. Seulement "l'âge ne fait pas tout", dixit Lafond. Même âgés, les Montalbanais ont semblé être dépassés par l'enjeu et n'ont surtout pas su sentir le rugby. Un mal qui témoigne du manque de confiance de cette équipe. En plus, la pression risque de s'accentuer dans les prochains jours puisqu'en plus de la défaite, la soirée cauchemar a offert aux Sapiacains les victoires de Soyaux-Angoulême et de Carcassonne (avec le bonus offensif pour les Audois).

Désormais avant-dernier, Montauban n'est plus sur la ligne de flottaison mais la tête sous l'eau. "Maintenant, soit nous sommes capables de faire de très grands résultats sur les six derniers matchs, soit on va en Nationale. Nous ne sommes pas au pied du mur, nous sommes au pied du gouffre", analysait P-P Lafond. Dans une ambiance morose, avec un public remonté et une situation comptable plus qu'inquiétante, les Vert et Noir doivent réagir au plus vite. Les joueurs sont restés plusieurs dizaines de minutes pour se parler dans les vestiaires. Peut-être pour règler certaines tensions qui sont apparues en interne ces dernières semaines ? P-P Lafond, lui, tenait à mettre les choses au clair : "Sachez une chose : on va se battre. Nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes dans une situation délicate mais nous sommes des grands garçons. Soit on assume et on va au bout, car nous nous devons de relever le club, soit il faut déchirer le contrat et rentrer à la maison. Si on est à l’USM, il faut assumer. Je dis cela pour les joueurs et pour le staff. Il faut être digne du maillot et de l’engagement de M. Maillard et des supporters. Il va falloir ramener des points, sinon nous sommes morts." Six matchs à jouer, trente points à prendre : Montauban a encore son destin entre les mains.