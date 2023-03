C'est Fabien Galthié, interrogé samedi dernier à Twickenham après la nouvelle performance XXL de son deuxième ligne Thibaud Flament, qui le décrivait ainsi : "Il est formidable. Le joueur l'est, l'homme aussi." Effectivement, le Toulousain fait l'unanimité, que ce soit sur un terrain ou dans un vestiaire. Garçon brillant dans la vie, il est toujours apprécié de ses coéquipiers pour la justesse qui est la sienne en toutes circonstances. Il faut dire aussi que son parcours, pour le moins atypique, l'aide à prendre beaucoup de recul à l'heure de mesurer son ascension fulgurante. Imaginez qu'à 18 ans, après avoir effectué ses classes en Belgique, il débarquait à l'université en Angleterre en jouant jusque-là... ouvreur ou arrière. C'est outre-Manche qu'il a découvert le poste auquel il réalise des merveilles aujourd'hui.

Parti aussi une année en Argentine pour ses études, il n'a intégré les Wasps qu'en 2019 où il a connu ses débuts en première division anglaise à 22 ans. Une maturité finalement tardive. " Je ne sais pas si c’est lié à mon parcours ou si c’est juste une question d’éducation mais, ce qui est sûr, c’est que je ne suis pas issu du système, dit-il dans Midi Olympique. J’étais en marge. Je crois que ceux qui partent de plus loin arrivent plus loin aussi. Pourquoi ? Parce qu’il y a probablement plus d’efforts, plus de travail à fournir pour réussir. Il y a plus de combat sur la route." Et lui, depuis ses premières apparitions en Premiership, ne cesse de griller les étapes.

Arrivé au Stade toulousain en 2020, il a rapidement trouvé sa place dans le club le plus titré de l'Hexagone et s'est offert un doublé Top 14-Champions Cup quelques mois plus tard. Avant, en novembre 2021, de célébrer ses débuts internationaux contre l'Argentine par un essai puis de battre les All Blacks dans la foulée. En l'absence de Cameron Woki, Flament - considéré comme "l'homme de la tournée" au Japon l'été dernier par le sélectionneur lui-même - a été propulsé titulaire indiscutable lors de ce Tournoi des 6 Nations 2023. Et vous savez quoi ? Si le miracle a lieu (à savoir une victoire anglaise en Irlande ce samedi) et si le XV de France venait à remporter la compétition pour la deuxième année d'affilée, il serait indéniablement le Bleu le mieux placé pour être élu meilleur joueur du Tournoi.

En effet, l'intéressé vient de signer quatre prestations majuscules. Avec trois essais à son actif (ce qui en fait le Français le plus prolifique avec Damian Penaud, Thomas Ramos et Charles Ollivon), il s'est évidemment distingué sur le plan offensif, lui qui possède une activité hors normes pour un deuxième ligne (il faut rappeler qu'il évolue régulièrement en position de flanker en club). Mais il a également prouvé qu'il avait franchi un sacré cap défensivement puisque seul l'Ecossais Matt Fagerson a réussi plus de plaquages que lui dans cette édition (soixante-dix). Flament en est à soixante-sept, dont vingt-huit lors de la défaite en Irlande (à 100% de réussite). A 25 ans, et alors qu'il était un inconnu voilà encore trois ans, il est tout simplement devenu une référence mondiale à son poste