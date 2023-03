L'Ecosse finit en beauté malgré les absences de Stuart Hogg et Finn Russell. Le XV du Chardon s'impose, avec le bonus acquis en toute fin de match, à Murrayfield contre une équipe italienne qui a trop tardé pour se réveiller (26-14). La Nazionale finit à la dernière place du Tournoi, synonyme de cuillère de bois. L'Ecosse est assurée d'être troisième avant les autres rencontres de la dernière journée.

On les avait sentis affamés en ouverture de cette édition 2023 mais après deux succès bonifiés, les Ecossais avaient calé, tombant face aux Bleus (32-21) et dans leur antre de Murrayfield contre l’Irlande (7-22). Le rêve de soulever le trophée européen envolé, les joueurs de Gregor Townsend voulaient achever le 6 Nations sur une bonne note. C’est chose faite avec ce troisième succès bonifié 26-14 face à l’Italie ce samedi 18 mars lors de la cinquième journée qui permet au XV du Chardon de monter sur le podium pour la première fois depuis 2018. Les Italiens quittent, eux, le Tournoi avec douzième cuillère de bois en travers de la gorge, la huitième d’affilée.

L'Ecosse résiste au retour de l'Italie et finit son Tournoi en beauté, sûre d'être troisième !



Le film du match > https://t.co/qRPuAEpr8D#SCOvITA #SixNations pic.twitter.com/HhhdET2595 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 18, 2023

La rencontre avait pourtant bien commencé pour les Transalpins omniprésents sur le terrain. Après un premier échec, le buteur montpelliérain Paolo Garsibi réglait la mire pour permettre à l’Italie de prendre les commandes du match dès la 7e minute (0-3). La réaction écossaise ne se faisait pas attendre. Un essai acrobatique de l’ailier Van Der Merwe récompensait l’obstination du XV du Chardon, qui avait refusé par deux fois de prendre les points (5-3, 13e). Sur le renvoi, l’Ecosse était pénalisée et permettait à l’Italie de reprendre tout de suite le score (5-6).

Mais les joueurs de Gregor Townsend imposaient ensuite un long temps de jeu et pilonnaient la défense adverse sur une séquence qui dura dix longues minutes. Dominés en mêlée fermée, les Italiens subissaient la poussée adverse. Après une énième mêlée écroulée, l’arbitre envoyait logiquement leur pilier droit aux vestiaires. À 14 contre 15, et malgré une belle résistance, l’Italie finissait par concéder un essai sur un crochet intérieur de Kinghorn (10-6, 30e). L'Écosse avait l'occasion de faire le break avant la pause, mais une interception salvatrice de Gesi permettait aux Transalpins de rester au contact (12-6, 40e).

Triplé de Kinghorn

Au retour des vestiaires, l’ouvreur écossais récompensait un gros travail de ses avants et permettait aux XV du Chardon de mener de 13 points (19-6, 45e). La Nazionale a l’occasion de recoller au score sur l’action suivante mais à l’image de son Tournoi, elle manquait de justesse dans le geste final. Deux passes caviardées en touche l’empêchaient d’exploiter ses turnovers. L’opiniâtreté de l’Italie finissait par payer après l’heure de jeu sur un jeu au pied rasant bien inspiré de Paolo Garbisi et revenait à 8 points (19-11, 62e). Puis à 5 après la pénalité de Garbisi venu suppléer Allan, peu en réussite face aux perches (19-14, 67e).

Les Transalpins étaient même tout près de remporter le match lorsqu’ils chargeaient à répétition la défense adverse. Vaillants devant leur ligne, les Ecossais ne lâchaient rien et faisaient commettre un en-avant aux Italiens. Cruel. Juste avant la sirène, les locaux braquaient la banque en inscrivant en contre l’essai du bonus, le troisième pour Kinghorn, bien servi par Van Der Merwe.

Ce point arraché dans les dernières secondes permettra très certainement aux Ecossais de remporter la troisième place de cette édition 2023 car il contraint l’Angleterre, reléguée à 5 points, de battre l’Irlande avec le bonus et 43 points d’écart. Autant dire que la mission semble impossible face à la première nation mondiale…