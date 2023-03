À l'occasion de la Saint-Patrick, Joe Biden, le président des États-Unis a accueilli le Premier ministre irlandais et l'ancien arrière irlandais Rob Kearney, son cousin éloigné. Il en a profité pour apporter son soutien aux Irlandais dans la course au grand chelem.

C'est ce qui s'appelle un soutien de poids ! Ce samedi (18 heures), l'Irlande tentera de remporter son quatrième grand chelem après ceux de 1948, 2009 et 2018. Il leur faudra pour cela battre les Anglais, à Dublin. En ce week-end de Saint-Patrick, cela pourrait être un grand moment pour les Irlandais. Un grand chelem pour l'Irlande, c'est ce que souhaite le président des Etats-Unis, Joe Biden. Le locataire de la Maison Blanche a des ascendants irlandais.

Joe Biden avec son cousin Rob Kearney

Ce vendredi, à l'occasion de la Saint-Patrick, Joe Biden a reçu Léo Varadkar, le premier ministre irlandais, et... son cousin éloigné, l'ancien arrière irlandais Rob Kearney. Ce dernier a été présenté aux convives par le président : "Nous avons même quelques-uns de mes cousins irlandais éloignés ici aujourd'hui. Rob, lève-toi. Je veux te voir après ça, mon pote. Tu sais Rob, nous savons, et ce n'est pas une offense à quiconque dans la salle, qui nous allons encourager dans le match du Grand Chelem entre l'Irlande et l'Angleterre." L'ancien joueur du Leinster a posté une photo de ce moment sur son compte Instagram. Il a ajouté la légende suivante : "Lorsque le grand patron vous offre un cadeau. Levez la main si vous voyez un air de famille. Génial de fêter la Saint-Patrick à Washington."