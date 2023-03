Si la victoire de l’Irlande n’a pas permis aux Bleus d’empocher la mise, l’ailier du XV de France voulait surtout positiver la fin de compétition des siens, marquée du sceau de l’offensive.

Quel bilan tirez-vous à chaud de la compétition ?

Sur le plan comptable, ce n’est pas le même Tournoi que l’an dernier. On a eu des difficultés à entrer dans la compétition, on a réalisé des performances pas vraiment complètes. Heureusement, la fin du Tournoi a été plutôt bonne avec de très bons indicateurs de performance. Il y a pas mal de choses qu’on doit conserver, d’autres qu’on doit encore travailler. On doit juste bien analyser tout ça pour préparer au mieux l’échéance majeure qui nous attends dans six mois.

Face au pays de Galles, vous deviez viser le bonus mais aussi un écart de 20 points au score. Est-ce un regret de ne pas avoir réussi à valider ce deuxième objectif, alors que vous le teniez en main ?

C’est dur de parler de regret, d’autant que l’Irlande a gagné… Stratégiquement, c’est dur d’aborder un match en se disant qu’il faut viser le bonus, qu’il faut gagner avec une certaine différence de points. On savait en plus que notre sort n’était pas totalement entre nos mains. Dans c’est conditions, c’est dur de rester concentré pendant 80 minutes.

Offensivement parlant, le XV de France a semblé trouver la bonne carburation lors de ses deux derniers matchs, notamment derrière.

Au début, comme je l’ai dit, c’était mitigé. On n’arrivait pas à attaquer vraiment à fond, à être à 100 % sur nos attaques placées. On a bien travaillé au milieu du Tournoi pour améliorer ça, pour retrouver de l’intensité sur nos attaques en première main notamment. La satisfaction, sur nos deux derniers matchs, c’est d’avoir de nouveau réussi à nous montrer dangereux sur nos lancements. Ensuite, dans le jeu en général, on savait qu’on était capable de mettre à mal les défenses en tenant le ballon. Il s’agissait juste d’être capables de suivre à la lettre nos systèmes pour faire travailler davantage les défenses et les pousser à l’erreur.

À titre personnel, vous êtes arrivé au début du Tournoi vierge de sélection. Vous allez retrouver le Top 14 avec un tout nouveau statut...

Je serai peut-être plus attendu, je ne sais pas. On joue pour ça, en fait : arriver à un certain niveau, et lorsqu’on y est, il s’agit de tout faire pour y rester. Ce qui ne change pas, c’est que je vais continuer à travailler le plus possible pour garder un niveau de performance et être capable de postuler dans six mois pour l’échéance qui nous attend.