Le XV de France vient de remporter une victoire bonifiée contre le pays de Galles (41-28). Mais est-ce suffisant pour que les Bleus espèrent le titre ? Avant le dernier match de cette édition 2023 entre l'Irlande et l'Angleterre, récapitulatif des différents scénarios.

L’Irlande gagne ou fait match nul contre l'Angleterre > Elle remporte le Tournoi.

L’Irlande perd sans bonus > La France gagne le Tournoi (20 points pour la France, 19 points pour l’Irlande).

L’Irlande perd mais avec un double bonus > L’Irlande remporte le Tournoi (21 points pour l’Irlande, 20 pour la France)

L’Irlande prend un seul point de bonus (défensif ou offensif) > Égalité des deux nations à 20 points au classement.

Si elle perd par six points ou moins > L’Irlande gagne le Tournoi au goal-average

Si elle perd de sept points ou plus > La France gagne le Tournoi au goal-average

Après la victoire bonifiée de la France contre le pays de Galles, le XV de France pointe en tête du classement, à un point devant l'Irlande. Cependant, l'essai encaissé en fin de match a réduit les chances des Bleus, notamment à cause du goal-average.

En clair, il faut que l'Irlande ne prenne aucun bonus pour espérer un titre tricolore. Le seul cas contraire est celui d'une Irlande échouant à exactement sept points de l'Angleterre (et sans bonus offensif). Cela donnerait aux coéquipiers de Jonathan Sexton un bonus défensif et un goal-average suffisant pour revenir à égalité de la France (20 points et une différence de +66 pour les deux nations). Mais, au nombre d'essais inscrits, c'est la bande de Damian Penaud qui passerait devant.