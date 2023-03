Soyaux-Angoulême met fin à la superbe série de Grenoble et se donne de l'air au classement

Pro D2 - Pour cette 24ème journée de championnat, Soyaux-Angoulême a prouvé son très bon état de forme en venant à bout du dauphin de Pro D2, Grenoble (21-16), ce vendredi soir au Stade Chanzy. Mal partis en première période, les Charentais ont marqué 15 points en quelques minutes au retour des vestiaires, suffisant pour s'imposer. Le FC Grenoble ne parvient pas à enchaîner un dixième match consécutif sans défaite mais reste 2ème.

Le candidat au maintien Soyaux-Angoulême s'est imposé (21-16) ce vendredi soir dans son stade Chanzy face à Grenoble, pourtant 2ème de Pro D2. Les Charentais, pourtant avant-dernière équipe du championnat à domicile, ont confirmé qu'ils étaient capables de battre un des gros du championnat, après avoir dominé ses adversaires directs et accroché Agen (3ème). Grenoble n'avait pourtant pas perdu depuis la mi-décembre, mais a cédé au retour de la mi-temps face à une équipe en forme. Les Isérois restent à la 2ème place.

Grenoble était pourtant bien parti

Le FCG avait bien débuté la rencontre. Dominateurs territorialement, les Grenoblois ont vite imposé leur patte sur la rencontre. Après un lancer en touche récupéré et quelques pick and go, Marnus Schoeman venait ouvrir le score en glissant jusqu'à la ligne d'en-but (0-7, 8ème). Cette saison, Grenoble avait toujours remporté les matches où il marquait le premier essai, jusqu'à présent.

Car malgré des points au pied de Glenat (14ème, 40ème), les locaux restaient au contact au tableau d'affichage. Manu Saubusse se chargeait de passer des pénalités (18ème, 31ème) pour être à portée.

