PRO D2 - Après quatre matchs sans victoire, voilà que Béziers retrouve des couleurs en l'emportant à Montauban (24-33). Une victoire qui est la représentation d'un état d'esprit retrouvé selon le coach Biterrois Pierre Caillet.

Après quatre matchs sans succès, que représente ce succès à Montauban ?

C’est une bonne victoire pour nous. On a su respecter ce qu’on voulait mettre en place. On savait que si on arrivait à rester coller au score le plus longtemps possible à cette équipe de Montauban, elle allait forcément perdre confiance. Notamment par rapport à leur classement et leurs récentes défaites à domicile.

Stratégiquement, vous avez misé sur la dépossession, notamment en première mi-temps avec le vent ?

On voulait utiliser le vent en première mi-temps parce que stratégiquement, on sait que Montauban est une équipe dense. On voulait garder le ballon sur le terrain pour les déplacer un maximum. On ne l’a pas très bien fait en début de match sur les sorties de camp. Mais on a su les déplacer. Après, on aurait pu être encore plus dangereux offensivement.

Après la déroute à Mont-de-Marsan, vous passez du tout au tout…

Nous sommes une équipe qui a des qualités, qui peut être encore inconstante et qui a besoin de chercher encore de l’expérience sur certains matchs. C’est vrai que j’ai été dur avec mes joueurs à Mont-de-Marsan car il y avait beaucoup de déception. On passe notre temps ensemble : de temps en temps, on se déteste, de temps en temps, on s’adore. J’avais dit qu’on était des dauphins, ce soir on est des orques et on espère être des requins en gagnant face à Carcassonne la semaine prochaine.

L’énorme séquence défensive avant l’essai de pénalité de Montauban fait partie de ces moments d’agressivité recherchés par le staff ?

Absolument. Sur le dernier bloc, on avait vu que sur le classement des défenses de Pro D2, on avait chuté de quatre ou cinq places. Ce n’est pas dans la culture du club d’être à ce niveau défensif donc on a refait un focus défensif. Ça n’a pas été parfait ce soir, puisqu’on sait fait prendre quelques fois autour des rucks mais j’ai senti beaucoup d’investissement, une volonté de monter, de mettre la pression.

La touche a par contre été en défaillance n’est-ce pas ?

Pourtant, d’habitude, on est plutôt costaux sur ça. Mais ce soir, nous avons été bien lus par le contre de Montauban, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus efficace par contre. On a réussi à trouver les solutions en voyant où ils défendaient. Ce qui nous a permis de mettre la pression.

C’est qu’il y a donc eu, en plus de l’engagement, une grosse lucidité dans votre jeu ? Il y a ce drop de Romain Uruty qui représente cela aussi…

Pour moi, le point le plus positif est de retrouver de l’investissement après le match de Mont-de-Marsan. Deuxième point, c’est que notre secteur défensif nous ramène certaines valeurs et nous permette de gagner des matchs. Le troisième point est d’être beaucoup plus efficace près des lignes. Ce soir, ce drop est important. Après une séquence dans les 22 mètres où tu n’arrives pas à franchir, tu tapes un drop, c’est du rugby. Globalement, à chaque fois qu’on est venu près des lignes on a marqué des points et il faut souligner le 100% de notre buteur ce soir (Romain Uruty, NDLR). On avait essayé de créer des petits challenges match après match sur la fin de saison, plutôt que d’évoluer sur des objectifs. Et ils sont allés les chercher ce soir !

Vous semblez vous sauver avec ce succès mais restez un peu loin du top 6… Vous pouvez encore rêver en cette fin de saison ?

Des fois tu rêves, des fois tu cauchemardes… C’est l’enfer cette Pro D2. Le rêve, il était sur ces deux matchs à la maison face à Nevers et Grenoble. Où tu sens qu’on arrive à la 22e journée et qu’on n’est pas équipés pour aller chercher ces mecs. Malgré tout, on n’était pas loin, mais il faut qu’on progresse encore.

Pensez-vous que Montauban est condamné ?

Pas du tout. Apparemment j’étais foutu après le deuxième bloc moi ! Il n’y a jamais rien de foutu. Montauban, quand tu vois l’effectif qu’ils ont, ils ont les capacités d’aller gagner les matchs. Maintenant, il faut être fort dans les têtes. Ils peuvent se maintenir, j’en suis persuadé.