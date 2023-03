Cette vingt-quatrième journée va compter en fin de saison ! Dans la course au maintien, Carcassonne et Soyaux-Angoulême ont frappé fort tandis que Montauban continue de s'enfoncer après sa défaite face à Béziers sur la pelouse de Sapiac. Tout en haut, Biarritz a perdu gros face à Nevers, qui croit encore aux phases finales tout comme Vannes, qui a fait tomber le leader.

Colomiers fait le boulot et reste dans les 6

Au moment de recevoir une formation aurillacoise quelque peu remaniée, les Columérins savaient qu'une victoire bonifiée était presque obligatoire. Alors les joueurs de Julien Sarraute ont pris les choses en main avec deux essais précoces de Valentin Saurs et Victor Moro. Un bon début de match avant la réaction des Cantaliens, qui ont réussi à inquiéter les locaux. Revenus à sept points, les Aurillacois ont craqué en dix minutes pour encaisser trois essais et laisser l'USC s'envoler. Malgré quelques frayeurs en fin de rencontre, Colomiers a résisté pour empocher cinq points avec une victoire 38-17.

Carcassonne créé l’exploit et écrase Mont-de-Marsan

Les hommes de la Cité ont créé l’exploit en s’imposant à domicile contre Mont-de-Marsan sur le score de 37-9. D'abord dominés sur le plan territorial, les Audois ont répondu par une excellente conquête, gênant des Landais étourdis. La deuxième partie de première mi-temps a vu les Jaune et Noir prendre le dessus en portant davantage le ballon. Les essais de Mouchous et Marques ont récompensé les efforts des locaux. Au retour des vestiaires, les Audois sont revenus tambours battants avec deux essais en dix minutes pour marquer au fer rouge des Landais incapables de réagir. Avec ce succès, Carcassonne revient à un point d'Angoulême. Il leur faudra aller confirmer cette victoire sur le terrain de Béziers le week-end prochain. De son côté Mont-de-Marsan réalise la mauvaise opération et ne repasse pas devant Agen sur le podium.

Les Carcassonnais ont frappé fort en écrasant Mont-de-Marsan à Albert-Domec. Midi Olympique - Stephanie Biscaye

Béziers enfonce Montauban

Les Montalbanais sont au fond du sceau. Les Tarn-et-Garonnais sont de retour dans la zone rouge après avoir vu Soyaux-Angoulême et Carcassonne s'imposer, mais surtout Béziers s'imposer à Sapiac ! Après un premier acte accroché que l'USM a terminé avec un point d'avance, l'ASBH a fait la différence grâce à un essai du pilier Zabala pour prendre ses distances. À treize contre quinze peu après l'heure de jeu, les Héraultais ont résisté pour tuer tout suspense dans les dernières seconde avec un essai de Massot. Les Biterrois peuvent encore croire a top 6 avec ce succès 33-24, Montauban est quinzième après cette vingt-quatrième journée.

Vannes fait tomber le leader oyonnaxien

Belle opération pour les Bretons qui s’offrent le scalp du leader Oyonnax sur sa pelouse avec un score de 17-7. Une première mi-temps cadenassée a tout d'abord conduit à un score de parité à la pause. Les Vannetais ont en revanche accéléré le jeu en seconde période pour venir à bout de leurs visiteurs et leur infliger leur cinquième défaite de la saison. La grande force des hommes du Morbihan pour acquérir ce succès a été leur solidité défensive qui a étouffé les offensives des Oyomen. Avec une attaque mise en difficulté et une indiscipline chronique, qui lui a valu d’encaisser un essai de pénalité et un carton jaune, Oyonnax n’a pas réussi à prendre l’ascendant dans cette rencontre. Après ce succès, Vannes enchaîne une troisième victoire consécutive et se retrouve aux portes du Top 6. Une victoire qu’il faudra concrétiser en s’offrant son voisin normand, Rouen, vendredi soir prochain dans son stade de la Rabine.

Nevers crucifie le BO en toute fin de match

Les supporters biarrots ont dû attendre la seconde période pour voir du spectacle. Après avoir vu leurs protégés rentrer au vestaire avec six points d'avance, ils ont vu Nevers réagir et de très belle manière. Trois essais des Neversois ont permis aux protégés de Xavier Péméja de reprendre les devants. Piqués au vif, les Basques ont inscrit leur deuxième essai de la soirée par l'interméidaire de Thomas Hébert. Au courage, les locaux pensaient rafler la mise malgré le carton rouge écopé par Dixon. Mais grâce à une dernière action de plus de soixante mètre, l'USON a inscrit son quatrième essai de la soirée par Ambadiang pour s'offrir un succès de prestige sur le score de 28-23. Le BO est sixième avec seulement deux points d'avance sur son adversaire du soir et Vannes.

Soyaux-Angoulême s'offre Grenoble !

Deuxième au coup d’envoi, Grenoble fragilise sa position en s’inclinant à Angoulême sur le score de 21-16. Les Grenoblois avaient pourtant dominé ce premier acte. Se montrant offensifs et incisifs, ils ont rapidement marqué le premier essai. La première période s'est ensuite équilibrée et s'est surtout jouée au pied avec de nombreuses pénalités de part et d'autre, pas toujours réussies. Mais au retour des vestiaires, ce sont bien les Angoumoisins qui ont fini par faire la différence dans cette partie pour continuer de croire au maintien dans ce championnat de Pro D2. Avec deux essais en cinq minutes, les hommes d’Etcheto ont pris l’avantage pour ne plus le lâcher et aller chercher une victoire cruciale dans cette lutte pour ne pas descendre. Treizième à l’issue de cette journée, le club charentais se rendra en Auvergne pour aller défier Aurillac et tenter de consolider sa position lors de la prochaine journée.

Rouen et Provence Rugby se neutralisent

Dans une bataille du milieu de tableau, Rouen et Provence Rugby n’ont pas réussi à se départager et se quittent sur un score de parité, 29-29. Pour rester dans la partie, les Normands s’en sont remis à leur buteur pour tenir le score malgré deux essais de moins. Peter Lydon, qui avait même la balle de match au bout du pied, a manqué les perches. Les Rouennais doivent donc se contenter du match nul devant leur public et sont douzièmes à l’issue de la journée. Mauvaise opération comptable aussi pour les Provençaux qui ont manqué l’occasion de s’approcher encore un peu plus des places qualificatives. Neuvième après vingt-quatre journées, il leur faudra réagir jeudi prochain à domicile face à Colomiers, prétendant à la montée.