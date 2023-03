Pro D2 - Grâce à un essai à la sirène d'Ambadiang, Nevers fait tomber Biarritz à Aguilera

Pro D2 - En clôture de la 24e journée, à Aguilera, Nevers a réalisé le coup de cette reprise en s'imposant face au Biarritz Olympique (23-28), qui décidément ne parvient plus à enchaîner deux succès de rang. À la sirène, Ambadiang a marqué un essai remarquable en coin. Avec ces quatre points, et ce quatrième match consécutif sans revers, la bande à Fraser (7e) revient à un petit point des Basques (6es), qui doivent se contenter d'un bonus défensif.

Avec en vue la fin de la saison régulière, les affrontements entre concurrents commencent à compter double. À Aguilera, pour fermer cette journée de reprise, Nevers s'est offert un succès qui va faire date face à Biarritz (23-28). Ce quatrième succès à l'extérieur permet aux hommes de Péméja de continuer une dynamique très positive (trois succès, et un nul sur les quatre dernières sorties). Surtout, l'USON est revenu tout proche du top 6, à un petit point de Biarritz, qui conserve sa place grâce au bonus défensif récolté ce soir. Mais, la déception prédomine dans le camp du BO avec un troisième revers à domicile cette saison. Malmenés par le flou sur le devenir du club, avec un possible changement d'actionnaire lors de la prochaine intersaison, les Basques connaissent un vrai creux.

La fureur de vivre s'est emparée de Nevers. Sur la dernière offensive, menés de deux points dans un scénario cruel, les visiteurs sont allés se chercher un succès référence. Depuis les 22 mètres, Barbier et les siens ont relancé un dernier coup. En bout de ligne, Loaloa a joué son duel puis passé les bras pour Adendorff. Le troisième ligne a ramené les siens dans les 22 mètres adverses sur une course remarquable. Sur le rebond, décalé sur son aile mais face à deux adversaires, Ambadiang a réalisé un exploit pour se sortir des griffes de Matiu et Jonas.

Un essai en coin qui vaut de l'or (23-28, 80e). "Toute la semaine, on s'est dit qu'on voulait faire un coup, a avoué un micro de Canal +, Bastide. On voulait entrer dans les six. Il fallait taper une équipe au-dessus. Le chemin est encore long. On a fait preuve de caractère. On a mis notre jeu en place en deuxième période. On gagne au finish. Je suis fier des mecs. On a montré du caractère."

Une première période brouillonne

Face au vent, Nevers a souffert lors du premier acte. "À l'envers sur la stratégie", dixit Le Bourhis au terme du premier acte, l'USON n'a fait que rendre les ballons au pied, sans trouver les touches. Avec de multiples munitions offensives, Biarritz s'est cassé les dents sur la défense adverse. Par deux fois, bien décalé en bout d'aile, Fariscot a été trop juste pour aplatir dans l'en-but devant les retours plein de peps d'Ambadiang. Au relais d'Aliouat, Azariashvili a marqué... mais en deux temps à la demi-heure de jeu !

Finalement, pour concrétiser leur domination, les Basques s'en sont remis à la botte de Baptiste Germain. Par deux fois, face aux perches, le joueur prêté par le Stade Toulousain s'est montré impeccable dans son rôle de buteur (6-0, 16e et 40e) et a ainsi sanctionné l'indiscipline nivernaise (6 pénalités dans le premier acte). Une première période de haute lutte où les défenses ont pris le pas sur les attaques.

Les acteurs ont gardé le spectacle pour le retour des vestiaires. Et, il a été magnifique ! Sur une bordure près d'un ruck, Cottin a mis dans l'espace Loaloa, décidément très en vue. Le centre de l'USON a joué parfaitement un deux contre un pour servir Erasmus. Malgré le retour du troisième ligne Hebert, l'ailier s'est arraché pour finir le coup entre les perches (6-7, 46e). Blessé au genou sur cette action, le Sud-Africain a été contraint de sortir au terme de cette action.

Reynolds a tout changé pour l'USON

Immédiatement, les Basques ont répondu avec orgueil. Sur un choix osé d'Erdocio, qui a refusé de tenter une pénalité dans les cordes de Germain, ils ont bénéficié d'une bonne penaltouche. Les avants ont fait un effort tonitruant, d'abord sur un maul porté, puis sur des charges dévastatrices. En malin, Couilloud a terminé le coup proche d'un ruck (13-7, 51e). Après une échauffourée, Germain a alourdi la marque peu de temps après (16-7, 54e). Un premier break de courte durée.

Biarritz n'a pas su gérer son avantage. Au moment de dégager, à la suite du renvoi, Couilloud a été contré sur un coup de pied derrière le ruck. Elia, tout heureux, a récupéré le ballon au sol. Trois temps de jeu plus tard, Reynolds, entré en jeu depuis cinq minutes, l'a joué comme Couilloud pour ramener les siens au score (16-14, 56e).

Déchaîné, Nevers s'est mis à relancer tous les ballons à la main. Sur un côté fermé joué par Cottin, replacé à l'aile après la blessure d'Erasmus, les visiteurs ont dynamisé un nouveau coup. Au soutien, les avants sont venus mettre plusieurs charges dans l'axe. À cinq mètres de l'en-but, Barbier a inversé le sens vers Paris. Sur une belle passe à hauteur, le centre a offert un cadeau à Reynolds, qui a marqué un doublé en coin (16-21, 62e). En dix minutes, l'ouvreur a ainsi inscrit 14 points.

Mais, trop sanctionnés, les visiteurs ont joué à se faire peur. Pour une faute grossière d'antijeu, Fraser a été averti (72e). Sur la penaltouche qui suit, Tyrell a fixé les défenseurs pour lancer Hebert dans l'en-but, entre les poteaux (23-21, 73e). Un essai qui aurait pu être celui de la gagne... C'était sans compter sur l'exploit d'Ambadiang.

La semaine prochaine, Biarritz (6e) se rendra à Mont-de-Marsan dans un match du haut de tableau. Ce sera sans Dixon. Le troisième ligne a été expulsé dans les dernières minutes pour une charge à l'épaule sur la tête de Barbier. Dans le même temps, Nevers (7e) recevra la lanterne rouge, Massy, et aura l'occasion d'enfin pénétrer dans le top 6.