Le SU Agen est revenu de Massy avec une précieuse victoire (16-22). Néanmoins, tout n’a pas été parfait dans le contenu. Loin de là. Bernard Goutta attend plus de maîtrise contre Montauban vendredi prochain.

Au-delà du contenu, nous pouvons imaginer que cette victoire rassure un peu tout le monde au regard du contexte actuel…

Pour un match de reprise, après une semaine de coupure et en jouant trois jours après le retour, c’est une certitude. Ce n’était pas évident de le préparer. On a joué contre une très belle équipe, qui jouait sa survie en Pro D2. Ce ne sont jamais des matchs simples à manœuvrer.

Il y aussi ce projet de reprise du club qui est dans toutes les têtes. Êtes-vous satisfait de l’état d’esprit de vos joueurs en pleine tempête ?

On a un groupe très fort. Nous sommes liés les uns aux autres. Ça a été ma causerie d’avant-match : montrer à tout le monde que ce groupe est imperméable et froid. On monte en puissance et on est qu’à 80% de notre potentiel. Mais le jour où tous nos secteurs vont être au point : attention !

Qu’avez-vous pensé du match réalisé par vos hommes ?

Franchement, on rentre bien dans notre match. Pendant trente-cinq minutes, on a contrôlé le match. Mais ensuite, par des erreurs individuelles, des imprécisions, on s’est mis le feu tout seul. On s’est mis sous pression jusqu’à l’heure de jeu. Après, l’objectif est atteint. On voulait envoyer un message.

Lequel ?

Tout le monde voulait voir ce match pour voir si on avait mal à la tête ou pas. Et je suis fier de ce groupe. Il a une force de caractère évidente. C’est un groupe qui s’est construit dans la difficulté et là encore, il a montré qu’il avait des capacités mentales énormes.

Préférez-vous retenir ce manque de maîtrise qui permet à Massy de revenir à égalité (16-16) ou cette réaction en fin de match pour aller gagner ?

Pour moi, si on regarde le résultat, c’est un match parfait. Après on a des choses à améliorer et des imprécisions à gommer. Je vais montrer quand même certains moments à mon équipe. Notamment cette touche à cinq mètres de leur ligne. Quand tu mènes 3-16, tu peux tuer le match. Mais ce que je retiens, c’est l’apport du banc et cette capacité à reprendre le dessus sur la rencontre dans les vingts dernières minutes.

Comment expliquer ce manque de maîtrise à un moment où vous pouviez tuer le match ?

En ce moment, on travaille beaucoup nos skills et notre jeu déstructuré. C’est en train de se mettre en place à l’approche des matchs sur des terrains secs. Cela vient petit à petit. Ensuite, on a vu que quand on respectait notre système et notre plan de match, on mettait cette équipe massicoise en difficulté. Mais mon équipe n’a pas été patiente à des moments clés. On a voulu forcer le jeu en jouant dans la défense. On a perdu ces ballons sur des petites fautes qui n’ont pas permis d’enchaîner. Mais j’ai vu de belles choses. Les mecs entreprennent. Ça va venir et ça va finir par passer.

Qu’avez-vous pensé de la prestation de Julien Lebian, qui vivait sa première titularisation chez les pros ?

Il n’est pas là par hasard. Je ne lui ai pas fait un cadeau. Julien, ça fait un an qu’il travaille avec nous. On le voit évoluer comme Valentin Gayraud. Et Tomasi Fineanganofo qui va arriver bientôt. Ces joueurs s’entraînent tous les jours avec nous et ils répondent présents. Julien a fait un gros match. Notamment en touche.

Vous avez décidé de laisser Alex Burin durant tout le match, ce qui est rare pour un pilier. Pourquoi ?

En première période, on était un peu en difficulté devant. La rentrée de Florent Guion a fait du bien. De son côté, Alex était bien. Il a repris l’ascendant en seconde période en mêlée. C’était difficile de le changer et il a réalisé une grosse performance.

Revenez-vous avec des blessés ?

Oui. Elton Jantjies et Valentin Gayraud ont subi des commotions. Ils ont rendez-vous lundi avec un neurologue pour qu’on fasse le point. On va voir s’ils passent les tests positivement. Le neurologue et le médecin du club donneront ou non leur feu vert pour le prochain match.

Est-ce que certains joueurs blessés feront leur retour avant la réception de Montauban vendredi prochain ?

Arnaud Duputs va revenir. Afa Amosa sera sans doute qualifié. Beaucoup de joueurs n’étaient pas là car j’ai fait des choix. Mais tous pourraient faire partie du match contre Montauban. On va voir.

Quid de Bonnet et Garrigues ?

Matthieu Bonnet est en phase de reprise. Clément en a encore pour une quinzaine de jours.

Si vous confirmez ce succès à l’extérieur face à Montauban, pensez-vous que votre place dans le Top 6 sera quasiment scellée ?

Le plus gros objectif, c’est de ne plus perdre à domicile en 2023. Pour le moment, c’est le cas. On va essayer de défendre notre territoire et notre terrain dans un derby important. Ce derby sera important pour Montauban mais pour nous aussi. Nous voulons aller chercher ce qu’il y a devant nous. Pour les équipes derrière nous, nous sommes une proie. Je préfère voir mon groupe en mode prédateur.