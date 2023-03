Uini Atonio est de retour comme titulaire pour le dernier match du XV de France dans ce 6 Nations 2023. Le pilier du Stade rochelais a purgé sa suspension après un plaquage haut en Irlande, et débutera la rencontre. Il a été préféré à Sipili Falatea et Dorian Aldegheri.

La première ligne française est de nouveau au complet pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles. Homme de base de Fabien Galthié, Uini Atonio récupère sa place de titulaire, au détriment de Sipili Falatea ou Dorian Aldegheri. Pour nos journalistes, le pilier droit rochelais est "le meilleur au monde à son poste".

Les Bleus devront se méfier du pays de Galles et d'une équipe très expérimentée. Avec Cyril Baille, Julien Marchand et Uini Atonio, les Français auront des arguments. L'objectif est d'aller chercher une 4ème victoire dans ce Tournoi, et ainsi mettre la pression sur l'Irlande qui affronte l'Angleterre pour le grand chelem.

Avec Simon Valzer, Pierre-Laurent Gou et Manon Moreau. Réalisation de Baptiste Barbat. Crédit musique : Crazy Bryan - Zebros