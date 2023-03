Avant d'affronter le pays de Galles samedi pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a reçu le soutien de l'Amicale Parlementaire de Rugby, qui s'est rendue à Marcoussis cette semaine.

Une trentaine de députés et sénateurs se sont rendus à Marcoussis cette semaine pour soutenir les Bleus qui affrontent le pays de Galles samedi à 15h45 pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations.

Autour de leur président Philippe Folliot, sénateur du Tarn, du président par intérim de la fédération française de rugby Alexandre Martinez et du manager général du XV de France Raphaël Ibanez, les parlementaires ont félicité les Bleus après l'historique victoire face aux Anglais.

Un hommage à la FFR

L'Amicale Parlementaire de Rugby a également rendu hommage à l'encadrement et aux dirigeants de la FFR, à moins de six mois de la Coupe du monde, du 8 septembre au 28 octobre prochain. Un échange convivial autour des valeurs du rugby mais aussi une discussion sur les enjeux de la préparation du Mondial. Les Bleus d'Antoine Dupont joueront leur dernier match du Tournoi des 6 Nations face aux Gallois au Stade de France, pour tenter d'accrocher une 4ème victoire dans la compétition et mettre la pression sur l'Irlande, qui reçoit l'Angleterre pour le grand chelem.