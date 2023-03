6 NATIONS 2023 - Le XV de France reçoit le pays de Galles ce samedi, lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2023. Un duel dont les Bleus sont très clairement favoris, d'autant plus que le match se jouera au Stade de France. Il n'empêche que malgré le contexte actuel et l'historique entre les deux équipes, les hommes de Fabien Galthié devront rester méfiants.

Sur les sites de paris sportifs, la cote d'une victoire du XV de France face au pays de Galles samedi varie de 1,04 à 1,05, quand la cote d'un succès gallois fluctue entre 9,5 et 10. C'est dire s'il est difficile d'imaginer les Bleus contre-performer au Stade de France, lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2023. Il faut dire que tout semble favorable aux hommes de Fabien Galthié, en cette période dorée pour le rugby français. Récents vainqueurs de l'Angleterre, les Bleus se sont même payé le luxe d'infliger aux Anglais la plus grosse défaite de leur histoire sur la pelouse mythique de Twickenham. Malgré la défaite en Irlande - qui n'a rien d'honteuse au vu du niveau des Celtes - la France est aujourd'hui une équipe au niveau impressionnant, comme l'attestent ses victoires glorieuses contre l'Afrique du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ces derniers mois.

Irrésistibles à Twickenham, Antoine Dupont et ses coéquipiers pourraient être guettés par un relâchement coupable, avant d’affronter le pays de Galles... \ud83d\udc40https://t.co/HwX3SbrQdH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 14, 2023

Deux dynamiques extrêmement opposées

Cette forme bleue contraste grandement avec la crise que traverse actuellement le rugby gallois. Battus par l'Italie l'année dernière, la Géorgie en novembre et en grosse difficulté lors de ce Tournoi, les Diables Rouges ont perdu de leur mordant. Vainqueurs de la compétition en 2021, ils subissent actuellement la transition difficile entre une génération vieillissante et une jeune garde qui peine à s'imposer. Avec le retour dans l'urgence de Warren Gatland pour suppléer Wayne Pivac à la tête de la sélection, les Gallois doivent se reconstruire dans l'urgence et retrouver de la confiance. Mais pas sûr que se déplacer en France soit le meilleur moyen de le faire.

6 Nations 2023 - Warren Gatland (pays de Galles) PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

D'autant plus que lorsqu'on regarde l'historique récent des confrontations entre les deux nations, les Français peuvent être vus comme la bête noire du XV du Poireau. Depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, en 2020, le XV de France tient un bilan de quatre succès pour... aucune défaite. Même si elle fut souvent accrochée par la sélection galloise, la France s'en est toujours sortie, notamment deux fois au Principality Stadium de Cardiff. En 2021, elle avait même privé le pays de Galles d'un grand chelem, en renversant un match au scénario incroyable. "Je vous rappelle que nous étions menés de dix points à dix minutes de la fin, rappelait Fabien Galthié ce jeudi en conférence de presse. Nous avons gagné ce match dans les arrêts de jeu et nous leur avons enlevé le grand chelem. Mais pas la victoire dans le Tournoi. C’était il y a seulement deux ans."

Le traumatisme de 2021 comme leçon

Par cette dernière phrase, le sélectionneur bleu appelait donc tout de même à la méfiance, malgré tous les éléments en faveur de la France. Il poursuivait : "Cette équipe galloise est composée de joueurs qui, pour certains, ont remporté trois grands chelems, pour d’autres ont gagné cinq Tournois. Et quand on regarde leur équipe, les Gallois ont des joueurs qui comptent plus de 100 sélections. C’est une équipe qui a toujours impressionné par ses vertus, qui laisse tout sur la ligne. Longtemps, très longtemps, elle a martyrisé le XV de France." Il faut ici donner du crédit au sélectionneur français, qui sait combien la réalité du terrain peut vite rattraper une équipe en trop-plein de confiance. Ce dernier sait d'ailleurs cela, pour avoir vécu une désillusion lors d'un scénario similaire en 2021.

6 Nations - Le désarroi de Gaël Fickou lors de la défaite des Bleus en 2021 face à l'Écosse Icon Sport - Icon Sport

Alors que les Bleus étaient en embuscade pour remporter le Tournoi, ils devaient impérativement s'imposer avec le bonus offensif et un écart d'au moins 21 points avec l'Écosse, lors de la dernière journée. Mais au Stade de France, les Français ont tellement surjoué, qu'ils en ont oublié de gagner. Obnubilés par le fait de devoir s'imposer largement, ils craquaient mentalement, à l'image de Brice Dulin. Alors qu'il récupérait un ballon après la sirène, l'arrière français tentait une relance alors qu'il n'y avait plus rien à espérer pour la France. Il se faisait directement pénaliser au sol et les Écossais en profitaient pour inscrire un essai assassin, à la 87e minute. Un souvenir qui doit certainement encore trotter dans la tête de Galthié.

Alors face aux Gallois, qui se présenteront en France avec le retour du capitaine Alun Wyn Jones, un George North avide de se rapprocher du record d'essais de Brian O'Driscoll ou encore un Taulupe Faletau qui fêtera sa 100e sélection, rien ne sera simple. Samedi, les Bleus seront bien entendu favoris, mais il ne faudra pas mélanger confiance et imprudence.