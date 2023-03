Gareth Edwards, la légende du rugby gallois (53 sélections entre 1967 et 1978), s'est confié à quelques jours de France - pays de Galles. L'ancien demi de mêlée de Cardiff encense notamment Antoine Dupont et espère que cette rencontre sera fondatrice pour le XV du Poireau.

À soixante-quinze ans, Gareth Edwards n'a rien perdu de sa jovialité. La légende du rugby gallois, meilleur joueur de l'histoire pour beaucoup, s'est exprimée pour Midi Olympique à quelques heures de la rencontre entre le XV de France et le pays de Galles (samedi, 15h45). L'ancien demi de mêlée de Cardiff (1966-1978) et du XV du poireau (53 sélections) est évidemment "très déçu" des prestations de ses héritiers mais vante les prestations d'Antoine Dupont. "Il n’est pas très bon (rires)... Non évidemment que c’est un joueur superbe, le meilleur à son poste. Chaque saison, il apporte quelque chose de nouveau au rugby et j’adore le regarder jouer. J’espère qu’il sera au repos samedi ! Mais il y a aussi Ntamack, Penaud, Ramos... Tous ces joueurs me rappellent l’équipe de France des années 1960 et 1970 avec des trois-quarts brillants. La France a des joueurs de classe mondiale à chaque poste".

"Une chance monumentale d'envoyer un message au rugby mondial"

Vainqueur à sept reprises du Tournoi des 6 Nations dans les années 1970, Gareth Edwards veut croire en ses compatriotes. Alors que Warren Gatland a choisi de remettre en selle plusieurs gloires des années 2010 (George North, Alun Wyn Jones, Nick Tompkins), l'ancien numéro 9 s'attend à une rencontre difficile mais qui pourrait être fondatrice pour le pays de Galles. "C’est une opportunité extraordinaire pour les Gallois de se confronter à la deuxième nation mondiale. C’est une chance monumentale d’envoyer un message au rugby mondial, surtout à six mois de la Coupe du monde !"