Jean-Pierre Rives (59 sélections) était l'invité de l'émission "viàRugby" sur viàOccitanie. L'ancien capitaine du XV de France, légende du rugby français, a évoqué sa nouvelle activité de peintre avant de revenir sur sa carrière et d'évoquer l'équipe de France actuelle, qui affronte le pays de Galles samedi pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations.

"Casque d'or" était l'invité exceptionnel de l'émission "viàRugby" sur viàOccitanie. L'ancien capitaine du XV de France a évoqué sa nouvelle passion, l'art et en particulier la peinture, avant de revenir sur sa période faste de joueur. "Aujourd'hui le rugby se joue avec les ordinateurs et je trouve cela incroyable. On me demandait comment nous, nous faisions. Et bah c'était simple, nous avions une espèce de tactique très au point : on essayait d'attraper le ballon de temps en temps et on le donnait à Blanco et on le regardait. S'il marquait nous gagnions, s'il ne marquait pas nous perdions. Mais il marquait souvent donc c'était bien."

"Ils vont passer leur vie à se rappeler de cette victoire"

La légende Jean-Pierre Rives a également évoqué la nouvelle génération dorée, portée par le capitaine Antoine Dupont. "Ces garçons vont passer leur vie à se rappeler de cette victoire (à Twickenham contre l'Angleterre 53-10, N.D.L.R.). C'est une grande équipe et ils auront cela en commun toute leur vie." Réfutant l'idée que la victoire historique du XV de France doit être reconsidérée en raison de la faiblesse anglaise, casque d'or retient la performance de la bande à Galthié, impressionnante à Twickenham : "Quand on gagne largement, on dit toujours que l'adversaire n'est pas fort. Ils ont remporté une victoire splendide, il fallait aller gagner là-bas..."

L'ancien capitaine du XV de France évoque également dans l'émission le prochain match des Bleus, qui affrontent le pays de Galles samedi à 15h45 au Stade de France et se projette sur la Coupe du monde en France, du 8 septembre au 28 octobre 2023.

"viàRugby" avec Jean-Pierre Rives et Simon Valzer, présenté par Judith Soula.