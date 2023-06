Les compositions officielles de la 24e journée de Pro D2

PRO D2 - Le championnat touche bientôt à sa fin et la course pour le top 6 s'intensifie ! Vannes tentera de s'imposer face au leader pour raccrocher le bon wagon tandis qu'en bas de tableau les Carcassonnais devront se reprendre s'ils veulent s'éloigner de la zone rouge... Voici les compositions officielles de cette 24e journée de Pro D2.

Vannes - Oyonnax

Le XV de départ de Vannes : 15. Duplenne ; 14. Hulleu, 13. Valleau, 12. Vilaseca, 11. Camou ; 10 Lafage, 9. Ruru ; 7. Gorrissen (cap.), 8. J.Edwards, 6. Château ; 5. Johnson, 4. Marks ; 3. Tafili, 2. Léafa, 1. Bordelai.

Remplaçants : 16. Béziat, 17. Berguet, 18. Desjeux, 19. Bazin, 20. Bouclier, 21 Nicolas, 22. Chezeau, 23 Kité.

Infirmerie : c’est la copie conforme du XV de départ victorieux dernièrement à Provence Rugby - à une exception près toutefois, celle de Iachizzi retenu à nouveau au sein de la Squadra Assura pour le dernier match du tournoi contre l’Écosse - qui sera aligné ce soir face au leader. Poste pour poste Marks remplace l’Italien. Pour le reste pas de révolution non plus puisque le banc sera constitué de quatre des huit joueurs qui étaient du voyage à Aix.

Le XV de départ d'Oyonnax : 15. Ensor ; 14. Ravouvou, 13. Vialelle, 12. Millet, 11.Callandret ; 10. Bouraux, 9 El Khattabi ; 7. Hamilton (cap.), 8. Grice, 6. Picault ; 5. Fabregue, 4. Murday ; 3. Berthaud, 2. Durand, 1.Bordenave.

Remplaçants : 16. Leiataua, 17. Mirtskhulava, 18. Delmas, 19. Lebas, 20. Credoz, 21. Hermet, 22. Cassang, 23. Treilles.

Infirmerie : si le pilier Adrien Bordenave et le demi de mêlée Charlie Cassang sont à nouveau opérationnels, le talonneur Benjamin Geledan (épaule) et l’ouvreur Jules Soulan (cheville) sont venus s’ajouter à la liste des blessés sur laquelle figurent le troisième ligne Filimo Taofifenua (genou) ou le centre Gabiriele Lovobalavu. Le pilier Antoine Abraham (genou) et l’arrière Darren Sweetnam (adducteurs) terminent leur convalescence. Arrivé dimanche dernier à Oyonnax, le centre international irlandais Chris Farrell patientera un peu avant de faire son entrée dans le groupe.

Carcassonne - Mont-de-Marsan

Le XV de départ de Carcassonne : 15. Mouchous ; 14. Darrelatour, 13. Puletua, 12. Dupont, 11. Clavières ; 10. Jones, 9. Marques (cap.) ; 7.Herjean, 8. Reynaud, 6. Harley ; 5. Landman, 4. Manchia ; 3. Akhobadze, 2. Carbou, 1. Amrouni.

Remplaçants : 16. Petriashvili, 17. Mavinga, 18. Merrick, 19. Meka, 20.Sa, 21. Anon, 22. Aguillon, 23. Bekoshvili.

Infirmerie : mis au repos lors du déplacement à Nevers, le gaucher Youssef Amrouni est titulaire au coup d’envoi. Toujours au sein du pack, Romain Manchia effectue son retour après une absence de cinq semaines. Au sein de la ligne d’attaque, Benoit Jasmin quitte le groupe. Il est remplacé par Léo Darrelatour titulaire à l’aile droite. Le capitaine, Pierre Aguillon sera sur le banc des remplaçants, Joris Dupont commencera la rencontre au centre de l’attaque.

Le XV de départ de Mont-de-Marsan : 15. Laousse-Azpiazu ; 14. Cabannes (cap.), 13. Renda 12. Desaubiès 11. Rasaku ; 10.Pialot, 9. Loustalot ; 7. Garrault, 8. Ramototabua, 6. Brethous ; 5.Ostrikov, 4. Durand, 3. Alvès, 2. Labouyrie, 1. Bultel.

Remplaçants : 16. Latterrade 17. Casadéi 18. Cedaro. 19. Wavrin, 20. Canut 21. Wakaya, 22. Naituvi, 23. Curie.

Infirmerie : les Montois seront privés de deux sélectionnés, Georghe Gajion avec la Roumanie et Willie Du Plessis avec les Pays-Bas. Côté infirmerie, Jean-Luc Innocente, Mattéo Lalanne et Lasha Masharachvili en première ligne, Aston Fortuin en seconde ligne, Thibault Tauleigne au poste de numéro 8 et le demi de mêlée Martin Doan qui s’est de nouveau blessé lors de la reprise lundi restent aux soins. Les jeunes Baptiste Canut et Dino Casadei seront sur la feuille de match, tout comme Romain Latterrade, Nacani Wakaya et Wame Naituvi, tous trois remis de blessure.

Soyaux-Angoulême - Grenoble

Le XV de départ de Soyaux-Angoulême : 15. Lafitte, 14. Raivono, 13. Mau, 12.Ayarza, 11. Lestremau ; 10. Ugalde, 9. Saubusse, 7. Burgaud, 8. Jarmouni, 6. Gibouin (cap.) ; 5. Nabou, 4. Beukeboom ; 3.Gogisvanidzé, 2. Aveï, 1. Vartan.

Remplaçants : 16. Avei, 17. Kumbirai, 18. Kitwanga, 19. Copeland, 20. Bau, 21. Botica, 22. Lafon, 23. Dahir.

Infirmerie : après un week-end de repos, de nombreux joueurs retrouvent le groupe. Hormis l’absence de quelques joueurs depuis de longues semaines, notamment l’ouvreur Bastien Tugayé et le pilier Mickaël Kumbiraï, seuls le talonneur Kévin Le Guen et le troisième ligne géorgien Irakli Tskhadadzé sont sur le flanc. Une bonne nouvelle pour Vincent Etcheto : « C’est un luxe. On a des choix à faire. Je ne promets rien aux joueurs. Le tout, c’est d’être honnête avec eux. » À l’heure de débuter un nouveau bloc, le staff angoumoisin dispose donc d’un groupe quasiment au complet.

Le XV de départ de Grenoble : 15. Dridi ; 14. Dupont (cap.), 13.Hepetema, 12. Ba. Ezcurra, 11.Qadiri ; 10.Glénat, 9.Fe.Ezcurra ; 7.Ancely, 8. Gray, 6. Schoeman; 5. Douglas, 4. Lainault ; 3. Taufa, 2. Sarragallet, 1. Gauthier.

Remplaçants : 16. Camilleri, 17. Églaine, 18. Vigne, 19. Martel, 20. Berruyer, 21. Boissier, 22. Fusier, 23. Nixon.

Infirmerie : touché au pied mardi, le jeune talonneur Barnabé Massa a dû déclarer forfait, comme Escande (commotion), Muarua (coup au genou) et Montagne (malade) étaient forfaits pour ce déplacement. Les retours de Barthélémy (genou) et Farnoux (ischio) sont espérés ce lundi, tout comme celui de Madeira (en sélection portugaise). En revanche, l’ouvreur Fortunel (cheville) devra encore patenter deux semaines.

Rouen - Provence Rugby

Le XV de départ de Rouen : 15. Lydon ; 14.Surano, 13.Delorme, 12.Jackson, 11.Masilevu; 10.Pourteau, 9.Campeggia ; 7.Burger, 8.W.N’Diaye, 6.Costa ; 5.Salmon, 4.Astle (cap.) ; 3.Thomas, 2.Ma’Afu, 1.Camara.

Remplaçants : 16. Greyling, 17.Fournier, 18.J.Maximin, 19. J.Leleu, 20.Nanette, 21.Vincent, 22.Bertschy, 23.H.N’Diaye.

Infirmerie : absent, Alex Luatua n’arrive pas à se sortir de ses douleurs au genou, tout comme AbdelKarim Fofana encore absent pour deux semaines au moins. Mathieu Bonnot et Julien Ruaud travaillent d’arrache pied pour s’offrir un peu de temps de jeu d’ici la fin de saison, et chez les plus jeunes Taylor Gontineac manque à l’appel, ainsi que le trés prometteur Octave Leleu, qui a fait de belles choses cette année.

Le XV de départ de Provence Rugby : 15. Lapègue ; 14. Bly, 13. Betham, 12. Finau, 11.Bouhedjeur ; 10. Selponi, 9. Tarel ; 8. Harrison, 7. Jegerlehner, 6.Piazzoli ; 5. Flanquart (cap.), 4. Nkinsi ; 3. Tagi, 2. Kessler, 1.Nostadt.

Remplaçants : 16. Oviedo, 17. Toth, 18. Chartier, 19. Axtens, 20. Marrou, 21. Martin, 22. Lavernhe, 23.Lolohéa.

Infirmerie : deux piliers sont encore indisponibles. Federico Wegrzyn devrait retrouver le groupe pour la réception de Colomiers jeudi prochain. Quant à Thomas Vernet, il n’est toujours pas opérationnel et ne sera pas du voyage. Une autre incertitude concerne l’arrière Flo Massip qui pourrait également manquer ce match. Tout comme Loick Jammes, malade en début de semaine et qui pourrait être supplée par le joker médical, Leonel Oviedo. Enfin, Simon Tarel a été libéré du groupe de l’équipe de France U20 et sera titulaire à Rouen ce soir. Seul, l’ailier Léo Drouet a été laissé à la disposition des Bleus U20. .

Montauban - Béziers

Le XV de départ de Montauban : 15. Mathy ; 14. Rokoduguni, 13. Bonnefond, 12. Bonnin, 11. Guillemin ; 10. Bosviel, 9. Venter ; 7. Munoz, 8.Witt, 6. Quercy (cap.) ; 5. Gimeno, 4. Vaotoa ; 3. Burduli, 2.Firmin, 1. Seyrolle.

Remplaçants : 16. Deligny, 17. Tuimauga, 18. Malafosse, 19.Momo, 20. Bernadet, 21. Tupuola, 22. Vici, 23. Laval.

Infirmerie : fin de saison pour Raphaël Sanchez, qui a subi une rupture du ligament croisé antérieur au genou. Une bien mauvaise nouvelle quand on sait que Maxime Salles est lui aussi touché au niveau des ligaments du genou et que Secundo Tuculet est en reprise. Maxime Mathy poursuit son intérim à l’arrière. Arnaud Feltrin est toujours à l’infirmerie (côtes), tout comme Maselino Paulino (cuisse).

Le XV de départ de Béziers : 15. Malié ; 14.Votu, 13.Espeut (cap.), 12.Recor, 11.Plazy ; 10.Uruty, 9.Goillot ; 7.Benoy, 8.Hoarau, 6.Barrère ; 5.Madigan, 4.Gayraud ; 3.Zabala, 2.Arnoldi, 1.Akhaladze.

Remplaçants : 16. Estériola, 17.Hagan, 18.Maamry, 19.Massot, 20.Short, 21.Latorre, 22.Van Bost, 23.Meyer.

Infirmerie : si de nombreux retours sont à enregistrer dans l’effectif dont Pierre Gayraud (coude), Gillian Benoy (épaule) et Paul Recor (genou), les Biterrois doivent tout de même renoncer à trois éléments jusqu’à la fin de la saison avec Raffaele Costa Storti (cheville), Pierrick Gunther (mollet) et Ferdinand Changel (genou) qui rejoignent Pierre Courtaud (épaule). Outre la suspension également de Clément Bitz après son carton rouge écopé à Mont-de-Marsan, Josh Valentine (coude), Gabin Lorre (cheville) et Paul Alquier devront encore un peu patienter.

Colomiers - Aurillac

Le XV de départ de Colomiers : 15. Girard ; 14. Saurs, 13. Moro, 12. Pimienta, 11.Palisson ; 10. Javaux, 9. Séguéla ; 7. Lescure, 8. Peysson, 6. Ponpon (cap.) ; 5. Ricard, 4. Thomas ; 3. Pirlet, 2. Larrieu, 1. Dubois.

Remplaçants : 16. Elliot, 17. Tartas, 18. Whetton, 19. Pacheco, 20. Campagnaro, 21. Diaz, 22. Auriac, 23. Fepulea’i.

Infirmerie : victime d’une fracture du nez à Oyonnax, Jean Thomas en a pour trois semaines environ. Le centre Fabien Perrin, dont la mâchoire est cassée, sera requalifié le 18 mars. Pour l’autre centre, le Namibien Johan Deysel, son mollet va l’écarter trois semaines supplémentaires. Hugo Djehi, Beka Sheklashvili, Pierre-Samuel Pacheco, Romain Bézian et Simon Delas, ont repris l’entraînement.

Le XV de départ d'Aurillac : 15. Neisen ; 14. Valentin, 13. Yobo, 12. Vaccaro, 11. Yabaki ; 10. Palmier, 9. Alania ; 7. Tivoli, 8. Tison (cap.), 6.Moukete ; 5. Singer, 4. Rolland ; 3. Daniel, 2. Loughnane, 1.Rodgers.

Remplaçants : 16. Nioradze, 17. Royer, 18. Slamani, 19. Moala, 20.Profit, 21. Bouyssou, 22. Aucagne, 23. Kiteau.

Infirmerie : contre Grenoble, Gymaël Jean-Jacques a subi un K.-O. Il a consulté un spécialiste cette semaine et attend d’en savoir plus grâce à des examens. Après avoir été blessé de longue date, Steve Moukete a été remplaçant à Vannes et contre Rouen. Il devrait être titulaire à Colomiers. Gauthier Minguillon et Beka Shvangiradze sont les absents longue durée. Cam Dodson et Giorgi Javakhia manquent à l’appel. Alexandre Plantier était incertain. Le deuxième ligne Mehdi Slamani (21 ans) va connaître sa première feuille de match en pro.

Biarritz - Nevers

Le XV de départ de Biarritz : 15. Jonas ; 14. Fariscot, 13. Vergnaud, 12. Morgan, 11. Barry ; 10. Germain, 9. Couilloud ; 7. Hébert, 8. Dixon, 6.Matiu ; 5. Motoc, 4. Aliouat ; 3. Azariashvili, 2. Taofifenua, 1. Erdocio (cap).

Remplaçants : 16. Renaud, 17. Millar, 18. Tchelidze, 19. Tyrell, 20.Aurrekoetxea, 21. Bosch, 22. Cadot, 23. El Fakir.

Infirmerie : Ma’afu (ligaments croisés) a terminé sa saison. Nutsubidze (cheville), Speight (déchirure), Soury (ischio) et Lonca (pneumothorax) ne joueront pas sur ce bloc. Sauveterre (péroné) n’est pas sûr de pouvoir y participer non plus, des examens complémentaires sont attendus. Samaran (coude), Francoz (ménisque) et Tabidze (tendon d’Achille) sont espérés pour Carcassonne. Martin (tendon d’Achille) a repris la course. Il pourrait postuler d’ici deux ou trois semaines. Domvo (lésion à l’ischio) et O’Callaghan (épaule) sont absents. Augry est attendu pour Mont-de-Marsan. Millar pourrait jouer vendredi. Motoc est de retour de sélection. Carella, Renaud, Aurrekoetxea, Morgan, Cadot, Fariscot, Artru, Barry et Matiu quittent l’infirmerie. Cubelli et Jalagonia sont avec l’Argentine et la Géorgie.

Le XV de départ de Nevers : 15. Jaminet ; 14. Ambadiang, 13. Loaloa, 12. Paris, 11.Erasmus ; 10. Le Bourhis, 9. Cottin ; 7. Bastide (cap.), 8.Fraser, 6. Plataret ; 5. Barjaud, 4. Polutele ; 3. Kaikatsishvili, 2. Elia, 1.Kitutu.

Remplaçants : 16. Beaudaux, 17. Mataradze, 18. Jaiani, 19.Kazubek, 20. Adendorff, 21. Barbier, 22. Reynolds, 23. Falatea.

Infirmerie : la saison est terminée pour le deuxième ligne Christiaan Van der Merwe, qui a subi il y a quelques jours une opération programmée. Pour aller à Biarritz, le staff doit se passer en deuxième ligne de Senio Toleafoa, blessé, et de Vlad Chachanidze, en sélection avec la Géorgie, mais il peut compter sur le retour de Lasha Jaiani. Le troisième ligne Steven David est ménagé en raison d’un imminent heureux événement.