David Gérard est venu renforcer le staff du Portugal jusqu'à la fin du Rugby Europe Championship. L'ancien manager de Montauban a avoué que le "terrain lui manquait".

David Gérard a rebondi. Après avoir été évincé de son poste de manager de Montauban en octobre dernier, l'ancien deuxième ligne est venu renforcer le staff du Portugal jusqu'à la finale du Rugby Europe Championship. Gérard va notamment apporter son expertise en tant que consultant de la touche et des avants pour la sélection portugaise. "Le terrain me manquait, complètement. J'en étais orphelin. Je suis un homme de terrain avant tout. J'ai perdu cela à contrecœur à un moment donné. Mais aujourd'hui, ce qui fait que j'ai aimé ce métier, c'est pouvoir rendre à un moment donné une équipe compétitive par ce que je lui apporte rugbystiquement" a déclaré l'ancien entraîneur de l'USM pour Actu Rugby.

Une semaine au Leinster

Avant de rejoindre le staff de Patrice Lagisquet, David Gérard avait passé une semaine aux côtés de l'encadrement du Leinster en février. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'ancien joueur de Toulouse et de Northampton. "Ils m'ont redonné goût au rugby. Au-delà de l’intensité qu’ils mettent dans tout ce qu’ils font, qui est colossale, leur forme de management fait du bien à l’âme. Cette authenticité et cette honnêteté… (il marque une pause). Ça m’a marqué. On a tous des formes de management différent mais moi je crois en l’humain. C’est un risque parce que tu risques toujours d’être déçu mais au Leinster j’ai trouvé des mecs comme moi".