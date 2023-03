Warren Gatland a tranché pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations et le choc face à l'équipe de France, samedi à 15h45 au Stade de France. Le sélectionneur gallois a décidé de titulariser des joueurs expérimentés comme Alun Wyn Jones (157 sélections), Taulupe Faletau (99 sélections) ou encore George North (112 sélections).

Les Gallois veulent terminer le Tournoi sur une bonne note en réalisant un gros coup sur la pelouse du Stade de France, samedi à 15h45 face aux Bleus. Pour ce dernier match de la compétition, le pays de Galles arrive à Paris sans confiance, faible de ses trois défaites (Irlande, Ecosse, Angleterre) et d'un niveau de jeu bien en dessous des standards gallois.

Galles espère pourtant tenir la draguée haute au XV de France samedi, et pour cela le sélectionneur Warren Gatland a décidé de relancer Dan Biggar à l'ouverture. Le Toulonnais n'était pas présent en Italie. Il sera associé à la charnière à Rhys Webb, le vétéran de 34 ans, titulaire à Rome six ans après sa dernière titularisation dans le Tournoi et qui s'est montré à son avantage face aux Azurri.

Les Gallois n'ont rien à perdre

Le pays de Galles arrivera à Paris sans pression face à une équipe de France grandissime favorite et qui peut encore gagner le Tournoi et conserver son trophée. Cette semaine, l'entraîneur adjoint de Warren Galtand, Alex King expliquait en conférence de presse que les Rouges avaient un "plan" pour samedi, sans en dévoiler davantage. Le sélectionneur a lui décidé de faire confiance aux vieux briscards. En effet, Alun Wyn Jones (157 sélections), Taulupe Faletau (99 sélections) ou encore George North (112 sélections, 22 essais dans le Tournoi) sont titulaires pour entourer de jeunes joueurs moins expérimentés.

Le dernier cité pourrait lui dépasser Shane Williams en devenant seul meilleur marqueur de l'histoire du pays de Galles dans le Tournoi des 6 Nations. Il ne lui manque qu'un seul petit essai pour dépasser l'ancien ailier de poche et se rapprocher du record de Brian O'Driscoll (26). A l'arrière les Gallois sont privés de Liam Williams et c'est donc Louis Rees-Zammit (Gloucester) qui débutera avec le numéro 15 dans le dos.

Le XV du pays de Galles :

15. Rees-Zammit ; 14. Adams, 13. North, 12. Tompkins, 11. Dyer ; 10. Biggar, 9. Webb ; 7. Tipuric, 8. Faletau, 6. Wainwright ; 5. Alun Wyn Jones, 4. Beard ; 3. Francis, 2. Owens (cap), 1. Jones

Remplaçants : 16. Roberts, 17. Thomas, 18. Lewis, 19. Jenkins, 20. Reffell, 21. T. Williams, 22. O. Williams, 23. Halfpenny