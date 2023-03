6 NATIONS 2023 - Ce jeudi midi, Fabien Galthié a annoncé la composition du XV de France qui affrontera le pays de Galles ce samedi à 15h45. Dans ce XV de départ, le sélectionneur des Bleus a effectué deux changements. On en a parlé en direct sur Twitch !

Si la vidéo ne fonctionne pas, cliquez sur ce lien !

Dans cette émission on reviendra sur les choix forts du sélectionneur avec notamment le retour d'Uini Atonio mais aussi et surtout la titularisation de Romain Taofifenua en deuxième ligne. On discutera également du cas Dorian Aldegheri, sorti du groupe suite à une blessure aux adducteurs.