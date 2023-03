Fabien Galthié a annoncé la composition de l'équipe de France qui défiera le pays de Galles samedi à 15h45 au Stade France. Ce sera la 15ème fois qu'Antoine Dupont portera le brassard, Taofifenuea va connaître sa 14ème titularisation, la charnière toulousaine associée pour la 26ème fois en Bleus... Voici la compo des Bleus vue par le prisme des chiffres.

Antoine Dupont, capitaine des Bleus pour la quinzième fois :

ll avait débuté avec cette responsabilité lors de la tournée de novembre 2021 et une rencontre contre l'Argentine. Il remplaçait alors Charles Ollivon blessé, qui avait auparavant la charge de mener le camion Bleu. Mais depuis le numéro neuf du XV de France a été conforté dans son rôle de capitaine et sera ce samedi pour la dernière journée du Tournoi, capitaine pour la quinzième fois.

Vingtième sélection pour François Cros :

Aujourd’hui âgé de 28 ans, le troisième ligne de Toulouse et de l’équipe de France n’a pas explosé au plus jeune âge comme d’autres. Ce qui explique un nombre de sélections aussi réduites à son âge et vu son niveau actuel. Handicapé aussi par des blessures comme celle à son genou qui l'a récemment éloigné des terrains pendants plusieurs mois, ne lui ont pas permis d'enchaîner avec le XV de France. Face aux Gallois, il connaîtra donc sa vingtième sélection avec les Tricolores.

Cinquantième sélection pour Uini Atonio :

Âgé de trente-deux ans, le pilier du Stade rochelais fait partie des cadres de ce groupe France. Pour preuve aligné ce samedi au Stade de France, Uini Atonio, qui avait connu sa première cape en Bleu en novembre 2014, va fêter sa cinquantième sélection avec la sélection du coq. De retour de suspension, après avoir manqué les deux derniers matchs du Tournoi, le pilier originaire de Timaru en Nouvelle-Zélande va apporter toute sa puissance physique au paquet d'avant du XV de France.

Dupont-Ntamack alignés pour la vingt-sixième fois avec le XV de France :

C'est une charnière de haut niveau dont dispose le XV de France. Mais la grande force de cette association, c'est que réunit sous le même maillot en club, les deux hommes se connaissent par cœur. Contre le XV du Poireau, les deux hommes seront alignés pour la vingt-sixième fois sur la scène internationale.

Quatorzième titularisation pour Romain Taofifenua

Habitué du groupe France avec plus de quarante sélections, Romain Taofifenua va débuter une rencontre titulaire, seulement pour la quatorzième fois depuis le début de sa carrière internationale. Souvent cantonné à un rôle de finisseur depuis le début de l'ère Galthié, le Lyonnais profite du forfait de Paul Willemse pour démarrer la dernière rencontre du Tournoi contre la sélection galloise.