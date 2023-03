TOP 14 - Le leader du championnat a repris l'entraînement cette semaine, avec un nombre record d'absents dans son effectif entre les blessés et tous les sélectionnés.

Après une semaine complète de vacances, derrière le succès sur le terrain du Racing 92, le Stade toulousain a retrouvé le chemin de l'entraînement. Mais le leader actuel du Top 14 est privé d'une très grande partie de son effectif ces jours-ci. En effet, entre les joueurs partis en sélection et ceux blessés, il n'en manque pas moins de trente-trois ! Ce qui représente tout simplement un record pour le club ces dernières saisons. C'est donc avec seize éléments présents que les Rouge et Noir effectuent leurs séances, sous la direction du manager Ugo Mola et de son staff.

Prochain rendez-vous à Castres

Ainsi, de nombreux garçons sont actuellement retenus avec le XV de France, treize au total, dont le deuxième Emmanuel Meafou qui, même s'il n'est pas encore sélectionnable, a été appelé cette semaine à Marcoussis en tant que partenaire d'entraînement. Par ailleurs, Jack Willis est avec l'Angleterre, Martin Page-Relo avec l'Italie, Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares en stage avec l'Argentine ou Dimitri Delibes avec France 7. Sans compter que quatre éléments, qui s'entraînent quotidiennement avec le groupe professionnel, sont actuellement avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Au-delà, dix joueurs sont également à l'infirmerie (Faumuina, Youyoutte, Jelonch, Tolofua, T. Ntamack, Placines, Tauzin, Capuozzo et A. Retière).

Pour rappel, aucun club de Top 14 ne joue lors du week-end à venir. Le prochain rendez-vous des Toulousains sera donc à Castres, dans dix jours pour le compte de la 21e journée du championnat de France. D'ici là, le staff stadiste devrait récupérer du monde, avec notamment la fermeture de la fenêtre internationale. Toujours est-il qu'il devra choisir comment gérer ses Bleus notamment, alors que le huitième de finale de Champions Cup, contre les Bulls, arrive huit jours après le déplacement au CO.