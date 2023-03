TOP 14 - Fruit d’un rapprochement entre les deux entités, l’Orchestre national du Capitole – connu dans le monde entier - a invité joueurs et staff du Stade toulousain a assister à une répétition et même à la vivre de l’intérieur.

Mardi après-midi, joueurs et staff du Stade toulousain ont vécu un moment singulier, loin de leur quotidien habituel. Ces dernières années, leur président Didier Lacroix cherche à leur faire découvrir de nouveaux horizons et, dans cette optique, une collaboration est née cette saison avec l’Orchestre national du Capitole, reconnu à l’international. Voilà pourquoi la photo officielle de l’équipe a récemment été effectuée à la Halle aux Grains, une salle de concert du centre-ville toulousain, et comment les Rouge et Noir se sont retrouvés à assister à une répétition en ce début de semaine. "Nous voulons aiguiser la curiosité de nos joueurs et de notre staff, être dans le partage et l’échange", a expliqué Lacroix.

Pour le coup, c’est réussi. Surtout que les membres de l’orchestre ont invité les Rouge et Noir à venir s’asseoir au milieu des instruments, lesquels entonnaient la "Symphonie du nouveau monde" de Dvorak. "Être avec un orchestre de l’intérieur, c’est vraiment impressionnant, assure le trois-quarts centre Sofiane Guitoune. Personnellement, j’adore la musique, même si je n’écoute pas beaucoup de classique. Après avoir parlé avec eux et avoir assisté à ça, je me suis dit que je reviendrai."

Parce que l’expérience fut enrichissante. "Cela m’a procuré beaucoup d’émotion, avoue Didier Lacroix. On accueillera à notre tour l’orchestre pour une journée dans notre centre d’entraînement, pour voir comment on vit."

Mola en chef d’orchestre, une soirée caritative le 22 mai

L’un des instants les plus forts fut lorsque le manager Ugo Mola a été prié de prendre la place de Pierre Bleuse, le chef d’orchestre, afin de diriger ce dernier. Un exercice bien différent du sien d’ordinaire… "C’était presque gênant quand on mesure le niveau de travail que cela réclame, note l’intéressé. Face à tous ces instruments, il y a un nombre incalculable d’informations à gérer. Il faut un talent incroyable. De plus, et un peu comme en rugby, on sent la force que peut déterminer un collectif au-delà des talents. Cette immersion fut un moment privilégié. Il était important d’associer ces deux places fortes de la culture toulousaine, de rester ancré avec notre ville et d’échanger avec des gens de haut niveau. C’est une chouette expérience."

Ugo Mola : "C’était presque gênant quand on mesure le niveau de travail que cela réclame" Photo Twitter Stade toulousain - Photo Twitter Stade toulousain

Que certains ont même pu prolonger après la répétition, à l’instar de Sofiane Guitoune qui s’est essayé à la harpe ou de son coéquipier Pierre Fouyssac au violon.

Sofiane Guitoune s’est essayé à la harpe, son coéquipier Pierre Fouyssac au violon. Photo Twitter Stade toulousain - Photo Twitter Stade toulousain

En marge de la répétition, les deux entités ont annoncé un événement qui sera organisé conjointement. Le lundi 22 mai prochain, à 19h30, l’Orchestre national du Capitole donnera un concert à la Halle aux Grains, en compagnie des joueurs et entraîneurs du Stade toulousain, au cours d’une soirée caritative de gala dont, comme expliqué dans un communiqué, "l’intégralité des bénéfices sera reversée à l'Association Aïda ainsi qu'au Fonds de Dotation du club, afin de soutenir la formation de ses jeunes talents, futurs mélomanes comme champions de demain."