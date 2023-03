6 NATIONS 2023 - A quelques jours du dernier match du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles, l'entraîneur de la conquête Karim Ghezal revient sur les performances de Thibaud Flament, le retour de Uini Atonio et s'attend à un match bien différent de celui à Twickenham.

Comment jugez-vous le Tournoi de Thibaud Flament ?

Sa progression est exceptionnelle et c'est tant mieux pour le groupe. Il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas là, je pense à Cameron (Woki) ou Paul (Willemse) qui malheureusement s'est blessé et a participé aux quatre premières rencontres. Thibaud est en progression constante et nous sommes très contents de ce qu'il fait. Il est capable en plus d'évoluer à gauche ou à droite de la deuxième ligne.

Charles Ollivon est-il capable d'évoluer en deuxième ligne au niveau international ?

C'est une possibilité. Contre l'Angleterre, nous avions un banc à "5-3" (cinq avants et trois trois-quarts) et nous savions que cela pouvait arriver. On travaille cette formule à l'entraînement pour voir si elle fonctionne. Charles (Ollivon) peut jouer deuxième ligne en fin de match et Thibaud (Flament) peut jouer à gauche ou à droite, comme il l'a fait contre l'Australie ou l'Afrique du Sud.

Contre le XV de la Rose, Charles Ollivon a inscrit un doublé. Icon Sport - Icon Sport

Nous n'avons aucune inquiétude, si on fait ce choix c'est qu'on en est persuadé. Au niveau international, il y a trois ou quatre mêlées par match. Bien sûr qu'elles sont importantes et que nous aimons avoir une grosse mêlée mais il n'y a pas de souci car les rôles sur le terrain sont à peu près similaires, en conquête aussi. Contrairement au Top 14 nous ne pouvons pas faire entrer et ressortir des joueurs donc nous devons prévoir des solutions alternatives pour le coaching.

Un pack à grande dominance toulousaine, qu'est-ce-que ça change ?

Ils se connaissent bien mais quand ils arrivent avec nous ce sont des joueurs de l'équipe de France. Il n'y a pas de différence. Il y a un cadre de jeu et de vie et les joueurs connaissent nos méthodes. Ils représentent surtout leurs clubs formateurs pour nous. Mais tant mieux que certains se connaissent.

On est là où on voulait être

Uini Atonio peut de nouveau jouer après sa suspension, son retour est-il le bienvenu ?

Dès que nous récupérons un de nos joueurs c'est une bonne nouvelle. Encore une fois on a une pensée pour nos blessés, ceux qui partent ou n'ont pas pu postuler. Uini (Atonio) faisait partie du groupe et il s'entraînait avec nous. Il est apte aujourd'hui et c'est une très bonne nouvelle même si Dorian (Aldegheri) a fait un très bon match et Sipili (Falatea) a apporté beaucoup de qualités avec son rôle "d'impact player".

Quel est l'apport de Uini Atonio dans le groupe ?

C'est un joueur très expérimenté et notamment dans les grands matchs. Il a beaucoup d'expérience et il apporte une sérénité à un groupe qui reste jeune. On va chercher Uini (Atonio) sur les qualités qu'il a.

Avant le dernier match du Tournoi, votre équipe est-elle au niveau que vous espériez ?

En reprenant notre feuille de route, ce que nous voulions c'est gagner les matchs et je pense qu'on a quasiment 80 % de victoires (79 % N.D.L.R.). Nous voulions aussi gagner les compétitions et nous l'avons fait avec le grand chelem l'année dernière. Nous avons aussi réussi à enchaîner quatorze victoires d'affilée et sommes deuxièmes au classement mondial. Je pense qu'on est là où on voulait être. L'objectif est d'aller chercher une victoire de plus et d'être premier samedi à 19 heures (l'Irlande joue samedi à 18 heures contre l'Angleterre N.D.L.R.).

Attendez-vous la même copie parfaite une semaine après la démonstration face à l'Angleterre ?

On se prépare et on va essayer. Le match contre les Gallois sera difficile. Vous verrez samedi ça sera un match costaud et on aura besoin de tous nos joueurs. Chaque rencontre est différente, chaque scénario aussi. C'est aussi pour ça que nous travaillons depuis 34 matchs : pour se préparer aux différents scénarios. Nous serons prêts.