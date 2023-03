6 NATIONS 2023 - Présent en conférence de presse, le troisième ligne centre des Bleus Grégory Alldritt est revenu sur la performance de son équipe à Twickenham. Il a également évoqué la fin du Tournoi et ce match contre les Gallois, ainsi que sa montée en puissance tout au long de l’édition.

Comment se sent-on après avoir livré un tel match en Angleterre ?

Tout d’abord, ce type de victoires, on en avait réellement besoin. Le Tournoi, c’est toujours quelque chose d’incroyable à jouer, et gagner à Twickenham cela ajoute forcément une saveur particulière. On est très satisfait de notre performance, mais il faut aussi garder les pieds sur terre.

Comment s'est déroulé le retour à l’entraînement ?

L’entraînement n’a pas changé, on a repris le boulot lundi comme d’habitude. On a et on va continuer de travailler encore plus dur pour préparer au mieux le match de samedi contre le pays de Galles.

Le retour de Uini Atonio en tant que titulaire vous fait du bien ?

C’est un retour hyper important au sein de ce groupe et que tout le monde soit sur le pont, pour préparer ce type de match, c’est fondamental. Mais il faut saluer ce qui fait notre force depuis quelques saisons, c’est notre largeur d'effectif, qui lorsque des joueurs manquent à l’appel nous permet d’avoir des garçons qui à l’image de Dorian Aldegheri ou Sipili Falatea prennent la relève avec brio.

Quel est concrètement l’apport de Uini Atonio sur un terrain ?

Uini, il apporte toute sa puissance. C’est un joueur qui est très physique, qui gagne des duels, il a de l’impact dans ses collisions. Sur le plan de la conquête et des mêlées, il est aussi très fort dans ces registres. Atonio, c’est surtout un joueur qui a plus de trente ans et qui apporte toute son expérience à ce XV de France.

De retour de suspension, Atonio pourrait retrouver une place dans le XV de départ Icon Sport - Icon Sport

Le piège ne sera-t-il pas de vouloir creuser le score trop vite samedi face aux Gallois ?

L’objectif, c’est de construire notre match et notre victoire. C’est ce que l’on a fait le week-end dernier en Angleterre. On sera dans le même état d’esprit samedi au stade de France. Il faut gagner ce match et pour ça, on veut remettre la même intensité. Oui, on est tous conscient de ce que l’on doit faire pour éventuellement reprendre cette première place, mais on se concentre d’abord sur la victoire et on fera les comptes après.

Grégory, vous avez connu un début de Tournoi un peu bizarre. Comment gère-t-on cela ?

Oui, je n’étais pas vraiment content de mes deux premières prestations et je l’avais assumé. Après, quand on est dans cette situation, soit on cherche des excuses, soit on baisse la tête et on se remet au travail. Je me suis entraîné dur pour revenir au meilleur niveau et ce week-end, j’étais plutôt content de mes performances. Mais je peux encore mieux faire et je dois continuer de bosser.

Le staff des Bleus nous avait expliqué que vous étiez en train de monter en puissance, c’était primordial pour vous ?

Oui, bien sûr que cela l’était. Depuis le début du Tournoi, on a beaucoup travaillé, on s’entraîne très dur pour être au top durant les rencontres. Toute cette intensité m’a permis petit à petit de retrouver de meilleures sensations et que moi, mais aussi toute l’équipe puisse livrer une prestation convaincante à Londres.

Comment avez-vous pris certaines critiques sur votre niveau ?

J’aime bien lire des articles positifs sur moi (rires), donc je lis aussi les articles négatifs. Mais pour être honnête, dans les deux cas de figure la seule chose qui me touche et que je garde, c’est l’avis de mes coachs que ce soit en club ou ici en Bleus. On lit tous la presse, mais on n’y accorde pas forcément de l’importance.

Décevant depuis le début du Tournoi, Alldritt a livré une très grosse prestation contre l'Angleterre Icon Sport - Icon Sport

Comment cela se passe avec Charles Ollivon qui est monté d’un cran dans la mêlée à l’entraînement ?

C’est un poste qu’il connaît un peu et si cela est à refaire nul doute qu’il le refera sans souci. La polyvalence est importante et on est tous capable de dépanner à ce poste de deuxième ligne si le besoin s’en fait sentir.

Comment s'est passé le retour de Charles au sein de cette troisième ligne après une longue absence ?

Très naturellement. Avant sa blessure, il était très bien intégré au sein de ce groupe et c’est un joueur et une personne importante pour nous. En rugby, il n’existe qu’une seule vérité, c’est celle du terrain et il a répondu présent depuis son retour sous ce maillot.