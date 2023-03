6 NATIONS 2023 - Le pays de Galles s'apprête à affronter le XV de France samedi à 15h45 lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. L'entraîneur adjoint du XV du Poireau Alex King s'attend à un immense défi face aux Bleus d'Antoine Dupont, qu'il compare au Néo-Zélandais Dan Carter.

Antoine Dupont est-il le meilleur joueur du monde ? Le demi de mêlée du XV de France cristallise toute l'attention, et notamment celle des Gallois, qui se présenteront samedi au Stade de France pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Le pays de Galles est en difficulté depuis le début de la compétition avec déjà trois défaites au compteur. Les Rouges ont certes battu l'Italie à Rome le week-end dernier (17-29) mais sont loin d'être favoris face aux Bleus qui restent sur une victoire historique en Angleterre (53-10).

En conférence de presse, l'entraîneur adjoint Alex King a été amené à parler de cet affrontement et notamment de l'apport du demi de mêlée français dans le jeu de l'équipe de France. "Dan Carter à son apogée avec les All Blacks a eu une influence similaire sur le jeu de son équipe, a notamment déclaré l'adjoint de Warren Gatland. Il est au sommet de son art. J'ai parlé à quelques amis qui étaient à Twickenham le week-end dernier et ils m'ont tous dit que c'était un réel plaisir de le voir jouer."

Limiter son influence

Les Gallois devront limiter l'influence d'Antoine Dupont samedi pour espérer un résultat. Ils savent pertinemment qu'ils ne seront pas favoris mais veulent bien terminer le Tournoi à moins de six mois de la Coupe du monde. "Il a cette capacité à se sortir de situations dans lesquelles vous pensez l'avoir acculé." L'ancien demi d'ouverture des Wasps et de Clermont (2007-2008) ne tarit pas d'éloges sur le Toulousain, élu meilleur joueur de la planète en 2021 : "Sa capacité à passer de la défense à l'attaque est sensationnelle, vraiment. Ils ont des joueurs à tous les niveaux qui, si vous leur laissez du temps et de l'espace, peuvent vous rendre l'après-midi très difficile, comme nous l'avons vu à Twickenham."

"Nous avons un plan"

Avec 16 essais depuis le début de la compétition, le XV de France possède la meilleure attaque à égalité avec l'Irlande. Les Gallois ont déjà encaissé douze essais en quatre rencontres et se présenteront à Paris avec une certaine crainte après la démonstration de l'équipe de France face à l'Angleterre (53 points, sept essais inscrits). "Ils sont incroyablement physiques, a développé Alex King cette semaine. Contre l'Angleterre, ils ont dominé haut la main et je ne pense pas que l'Angleterre ait dominé un secteur dans ce match."

Aucun espoir pour le pays de Galles ? Ce n'est pas l'avis de l'entraîneur, qui est resté énigmatique face aux médias sur la manière d'y arriver. "Nous allons apprendre de ce match (contre l'Angleterre, N.D.L.R.). Je ne vais pas trop en dire mais nous avons un plan et c'est à nous de bien faire les choses et de l'exécuter samedi".

Alex King et Dan Biggar, qui pourrait faire son retour dans le XV face à la France. PA Images / Icon Sport - PA Images

Les Français sont prévenus, le pays de Galles ne se déplacera pas en victime expiatoire samedi au Stade de France. En regardant le contenu du jeu gallois depuis plusieurs mois, il apparaît difficile de les imaginer victorieux en France. Pour rappel, les hommes de Warren Gatland (revenu au chevet d'une sélection malade après le départ de Wayne Pivac) restent sur des déconvenues majeures : une série de novembre ratée dans les grandes largeurs (lourd revers face à la Nouvelle-Zélande 23-55, défaite historique contre la Géorgie 12-13), et un Tournoi décevant (deux défaites à domiciles contre l'Irlande et l'Angleterre). Réponse samedi pour voir si le plan gallois aura fonctionné.