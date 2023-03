Les Bleus ont reçu mardi la visite de deux invités prestigieux. Le réalisateur Philippe Guillard et l’acteur Olivier Marchal sont venus leur présenter leur nouveau film "Pour l’honneur".

Avant le déplacement à Twickenham, les Bleus avaient eu l’honneur d’une visite du handballeur Nikola Karabatic, multi-médaillés aux Jeux Olympique et plusieurs fois champion du monde avec son équipe de France. Le joueur de 38 ans, toujours en activité au PSG, était venu partager son expérience avec Antoine Dupont et sa bande. Cette fois-ci, les joueurs de Fabien Galthié ont eu droit à un échange avec le réalisateur Philippe Guillard, ancien ailier du Racing Club de France. Ce dernier est venu leur présenter en avant-première son nouveau film dont les acteurs principaux sont Olivier Marchal, Olivia Bonamy et Mathieu Madénian. "Pour l’Honneur" est le cinquième long-métrage de l’ancien présentateur du "Petit journal d’avant-match" sur Canal + et sera en salles à partir du 3 mai. Il y est question de l’intégration de demandeurs d’asile par le biais du rugby dans le sud de la France sur fond de guerre de clochers entre deux villages". Une fresque humaine qui sied bien à "La Guille".

C’est à l’invitation du manager du XV de France Raphaël Ibanez que Philippe Guillard s’est donc déplacé à Marcoussis en compagnie de l’un de ses acteurs fétiches Olivier Marchal. Ce dernier, passionné de rugby, est un habitué des tribunes du Stade de France pour les matchs des Bleus. Avec ces derniers, l’ancien flic a évoqué son parcours, ses diverses expériences, toutes plus riches les unes que les autres.

Ducuing, Heymans, Guirado et même la fille d'Ibanez ont leur rôle dans le film

Ils ont ainsi partagé le dîner des Bleus et présenté leur film. Pour l’anecdote, les joueurs de l’équipe de France n’ont pas franchement été dépaysés en visionnant "Pour l’honneur" dans l’auditorium du CNR. Et pour cause. "La Guille" n’a pas résisté à l’envie de faire tourner quelques grandes figures du rugby français. En vrac : Nans Ducuing dans le rôle d’un arbitre, Omar Hasan dans celui d’un prêtre, Cédric Heymans en ouvrier salaison ou encore Guilhem Guirado, Dimitri Yachvili, Esteban Abadie, Didier Faugeron et Anthony Hill. De son côté, Raphaël Ibanez, par-delà l’émotion suscitée par le film, a dû probablement vivre un moment tout particulier. En effet, sa fille Clara tient un petit rôle au côté d’Olivier Marchal.