TRANSFERTS - Le talonneur du FCG Lilian Rossi (24 ans) va rester dans l'Isère jusqu'en 2025 au moins. C'est le club de Grenoble qui a officialisé la nouvelle dans un communiqué publié ce mardi.

Fort de sa richesse au poste de talonneur, Grenoble voit un de ses joueurs formés au club s'investir sur le long terme. Lilian Rossi s'est engagé pour deux saisons supplémentaires du côté de l'Isère et est désormais lié au club jusqu'en 2025. En concurrence avec Jean-Charles Orioli, Mathis Sarragallet, Enzo Camilleri et autre Barnabé Massa cette saison, Rossi est parvenu à jouer onze matchs de Pro D2, au sein d'une équipe grenobloise en forme.

L'ancien de Vannes se réjouissait de cette signature, tout comme son coach, Fabien Gengenbacher : "Avec cette prolongation, Lilian se récompense de ses efforts, c'est un garçon et un joueur intelligent qui se remet constamment en question et qui travaille dur. Il a su tirer profit de sa saison dernière qui a été difficile et de son expérience en prêt à Vannes, il est revenu après l’intersaison déjà prêt physiquement avec la ferme intention de s’imposer à son poste. Sa première partie de saison est positive, il s’appuye sur ses points forts : son activité dans le jeu, le contest et sa tenue en mêlée et continue de travailler dur sur ses axes de progrès."