TRANSFERTS/PRO D2 - Edoardo Iachizzi quitte la Bretagne. Le joueur de la Squadra Azzurra rentre au pays et évoluera sous les couleurs de Benetton Trévise à partir de la saison prochaine. Il y a signé un contrat de trois ans.

L'international Italien rentre au pays. Edoardi Iachizzi, joueur de la Squadra Azzurra pendant ce Tournoi des 6 Nations, s'est engagé pour trois saisons avec Trévise. Présent au club depuis trois saisons, il aura à coeur de finir sur une bonne note en Bretagne, alors que Vannes n'est qu'à trois points de la première place qualificative pour les phases finales.

Le troisième ligne Italien va pouvoir évoluer dans la "Botte". Celui qui est arrivé dès les Espoirs à Perpignan, avec six matchs professionnels sous les couleurs sang et or, n'a jamais pu jouer dans son pays. Puis à Vannes, il connaîtra les joies de la sélection nationale, présent sur chaque feuille de match depuis le début du 6 Nations.

Chez les Vannetais, ce départ était attendu. Le manager Jean-Noël Spitzer déclare à son sujet: "Rejoindre Trévise est une opportunité pour Edo. Cela va dans le sens de sa profonde motivation de se donner le maximum de chances de jouer pour son pays. Nous devons profiter jusqu’au bout de l’implication d’Edo, de son attitude hors et sur le terrain."

Si rinvigorisce di chili e muscoli il reparto degli avanti dei Leoni. In vista della prossima stagione, #BenettonRugby è lieto di comunicare l’ingaggio del seconda/terza linea Edoardo Iachizzi sino al 30 giugno 2026#WeAreLionshttps://t.co/Sh7BzO3Uys — Benetton Rugby ? (@BenettonRugby) March 14, 2023

Cette décision est paru comme une évidence pour le futur joueur des Verts et blanc : "J'ai quitté Rome, ma maison, mon club et ma famille à l'âge de 18 ans, d'abord à Perpignan puis à Vannes. J'ai été loin d'Italie pendant longtemps et je vis ce nouveau chapitre de ma vie comme un retour aux sources de ce point de vue. Lorsque Benetton Rugby m'a contacté en décembre dernier pour me proposer de retourner en Italie pour porter le maillot vert et blanc, ce fut un immense honneur pour moi. Trévise et Benetton Rugby sont le berceau du rugby italien, ce qui rend cette nouvelle expérience encore plus importante. Je suis très heureux de pouvoir retrouver cette atmosphère à Trévise. Enfin, je tiens à remercier Vannes et ses fans pour ces trois merveilleuses saisons passées ensemble et je leur souhaite le meilleur pour celles à venir."