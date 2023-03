En fin de contrat avec Perpignan, Patricio Fernandez (28 ans, 2 sélections) devrait changer de couleurs à l'intersaison. Selon nos informations, l'ouvreur ou centre argentin est en contacts avancés avec Mont-de-Marsan. Ce serait le quatrième club français du Puma après Clermont, Lyon et l'Usap.

En deux saisons et demie passées en Catalogne, Patricio Fernandez n'aura pas réussi à donner sa pleine mesure. Il ne comptabilise que dix feuilles de match en Top 14 sous les couleurs sang et or, dont trois cette saison. Au-delà d'être Jiff, l'ancien international à VII et à XV argentin présente l'avantage de pouvoir jouer 10, 12 et 15.