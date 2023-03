Colomiers rugby est parvenu à trouver un remplaçant à Alexandre Ricard, prêt à partir à Bordeaux-Bègles la saison prochaine. Selon nos informations, les dirigeants de la Colombe ont jeté leur dévolu sur Janse Roux, qui a signé pour les deux prochaines saisons en Haute-Garonne.

Colomiers rugby avait quasiment bouclé son recrutement, avant d'apprendre que le deuxième ligne talentueux Alexandre Ricard s'envolait vers d'autres cieux. L'ancien Albigeois, présent au club depuis 2016, a en effet donné son accord à l'Union Bordeaux-Bègles. Il quittera Colomiers, qui s'est mis en quête d'un deuxième ligne.

Tout s'est joué en l'espace de quelques semaines puisque selon nos informations, le remplaçant de Ricard a d'ores et déjà signé son contrat à Colomiers rugby. Il s'agit de Janse Roux. Ce Sud-Africain de 25 ans (2m pour 124 kg) évolue à Soyaux-Angoulême depuis 2019. Il s'est engagé pour les deux prochaines saisons et va renforcer l'axe droit de la mêlée columérine. Janse Roux a la particularité d'avoir évolué avec deux cadres du vestiaire columérin, Anthony Coletta et Aldric Lescure, tout deux anciens Angoumoisins.