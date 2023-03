Le président de l'Usap François Rivière et son directeur général Bruno Rolland ont répondu aux questions des principaux groupes de supporters, sur invitation de nos confrères de L'Indépendant. L'occasion de faire le tour de l'actualité perpignanaise.

Sur le volet sportif

A ce jour, l'Usap n'est pas certaine d'être maintenue en Top 14 la saison prochaine. Bien que douzième soit hors de la zone rouge, elle n'est qu'à un point de la Section paloise et huit du CA Brive. Pour autant, la stabilité est recherchée dans l'effectif. "Oui, on va perdre un de nos talents, Tristan Tedder, on le regrette tous, pointe le directeur général Bruno Rolland. Mais à côté de ça, on peut aussi se féliciter d'avoir prolongé Sadek Deghmache, qui est un jeune formé ici et qui exploce cette saison. Même chose pour Lucas Dubois. Mais aussi d'avoir prolongé Posolo Tuilagi pour les deux prochaines saisons, quoi qu'il arrive ; d'avoir aussi Victor Montgaillard jeune espoir au talon..."

Quant aux Anglais Brad Shields et Ali Crossdale, les dirigeants catalans assurent que la démarche a été faite pour les conserver. Pour le second, qui a une année en option, "on est en discussion pour aller plus loin", indiquent-ils.

Top 14 - Brad Shields, troisième ligne de Perpignan, contre Montpellier Icon Sport - Alexandre Dimou

La question de la succession d'Arlettaz a forcément été évoquée. Le manager l'a annoncé : "J'adore ce club mais il est temps de passer à autre chose." François Rivière a ainsi rappelé l'importance pour le futur manager catalan "d'épouser l'ADN et comprendre les chromosomes de ce territoire", mais aussi et surtout de faire avec le staff en place, composé de David Marty, Perry Freshwater, Guillaume Vilaceca et Gérald Bastide. Selon les informations de Midi Olympique, les dirigeants catalans font rencontrer Pierre-Henry Broncan cette semaine. L'annonce sera faite "d'ici un mois et demi", précise le président.

Sur le volet financier

François Rivière a la particularité d'être assez transparent sur le budget de l'Usap et les prérogatives nécessaires pour se maintenir dans l'élite. "Si on n'a pas un budget de 25 millions d'ici trois ans, on ne survivra pas en Top 14", rappelle-t-il, précisant aussi que "le club n'a pas de dette et plus de contentieux". Il ouvre la porte à des investisseurs : "Pour avoir ce budget (de 25 millions), il faut que l'on soit plusieurs à s'y mettre. Il faut des gens qui nous apportent du business supplémentaire. Cette année, on a fait 80 partenaires supplémentaires, c'est du jamais vu à l'Usap."

Sur les infrastructures

D'une part, il y a le nouveau centre d'entraînement au parc des sports. Les travaux démarreront en septembre. "Ce nouveau centre d'entraînement permettra de gagner cinq à dix ans supplémentaires", se réjouit François Rivière. Il devrait être livré à la rentrée 2024.

Le stade d'Aimé-Giral fera l'objet d'une mise aux normes "pour 15 millions d'euros de travaux". En résumé sont prévus : l'agrandissement de la loge panoramique en Desclaux et de certaines loges, et la fermeture du bas de la tribune Goutta et des buvettes "pour augmenter le confort et l'expérience spectateurs". "Le programme de travaux sera arrêté d'ici l'été et à partir de là il y a entre deux et trois ans de travaux derrière", dévoile le président.