Patrick Arlettaz, le manager de Perpignan, s'est exprimé pour la première sur les raisons qui l'ont conduit à passer la main à l'issue de la saison. L'ancien centre explique que c'est le bon moment pour prendre du recul, après sept ans passés à l'USAP.

Patrick Arlettaz a visiblement bouclé la boucle à Perpignan. Présent dans le staff de l'USAP depuis sept ans, l'ancien centre s'est exprimé pour la première fois sur les raisons de son départ du club, à l'issue de la saison. L'actuel manager des Sang et Or explique notamment qu'il est arrivé au bout du chemin en Catalogne.

"Cela fait sept ans que je suis là et je ne suis pas carriériste, j'avais envie de décider tout seul et j'ai décidé qu'il était temps de partir. J'adore ce club et d'être aux responsabilités à l'USAP est un plaisir immense mais j'estime que pour le club il est temps de passer à autre chose. Il y a de grandes chances que je me déconnecte du rugby pendant un petit moment" détaille Patrick Arlettaz pour France Bleu Roussillon.

"Je ne suis pas encore parti"

Néanmoins, le sémillant manager de l'USAP ne veut pas abandonner la mission du maintien. Douzièmes du Top 14, les Catalans ont un point d'avance sur la Section paloise, barragiste, à six journées de la fin du championnat. Avant de recevoir Montpellier, samedi prochain, Patrick Arlettaz est pleinement focalisé sur les dernières batailles de son équipe.

"Je ne suis pas encore parti et même pas à moitié. On a une mission à remplir et ce que je vais faire après, je sais juste que je serai très heureux, ça c'est sûr et certain parce que je sais ce qui m'entoure à la maison. Pour le reste on verra mais ce n'est pas ma priorité aujourd'hui, ma priorité est de finir le boulot avec l'USAP et qu'on se maintienne en Top 14".