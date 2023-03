6 NATIONS FEMININ - Les joueuses irlandaises troquent le blanc pour le bleu ! Suite à des inquiétudes liées à leurs menstruations, les Irlandaises ont décidé de jouer avec un short bleu marine. Une volonté qui a pu se réaliser grâce à l'équipementier néo-zélandais Canterbury et la fédération irlandaise.

Les Irlandaises porteront désormais un short bleu marine et ce dès le début de Tournoi des 6 Nations féminin qui débutera le 25 mars prochain. Une décision qui n'est pas anodine puisque les joueuses irlandaises avaient émis le souhait de ne plus porter le traditionnel short blanc en raison de la gêne occasionnée en période de menstruations. Canterbury, l'équipementier de l'équipe féminine d'Irlande a donc décidé d'aller dans le sens des joueuses en leur offrant la possibilité de porter un short bleu marine. "Pour Canterbury, il ne s'agit pas seulement de shorts blancs. Avec sa mission de révolutionner le rugby, la marque s'engage à soutenir toutes les femmes dans le jeu, en s'assurant que chaque joueuse se sente écoutée et respectée", explique l'IRFU dans un communiqué.

Une petite révolution dans le monde du rugby féminin qu'Enya Breen, 16 sélections avec l'Irlande, a tenu à saluer : "La meilleure façon de s'assurer que nous donnons le meilleur de nous-mêmes sur le terrain est d'éliminer toutes les distractions inutiles. Porter un short bleu marine au lieu du blanc est une petite chose, mais pour nous, c'est un grand pas de la part de Canterbury et de l'IRFU. Nous espérons que cela aidera les femmes à tous les niveaux du rugby à se sentir plus à l'aise sur le terrain afin qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes dans le sport qu'elles aiment." Une décision qui permettra sans doute à d'autres équipes de passer le pas...