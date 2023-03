Jonathan Danty faisait son retour en Bleu ce samedi soir. Alors que nous avions des doutes concernant son état de forme, il ne lui a fallu qu'un quart d'heure pour rassurer tout le monde. De plus, son profil ajoute un gratteur de plus pour les Tricolores, le seul de la ligne arrière, et comme par hasard, les Bleus ont repris le dessus au sol ce samedi soir.

Jonathan Danty est de retour. Blessé au genou depuis janvier, le centre rochelais a retrouvé le maillot bleu ce samedi à Twickenham et s'est révélé déterminant dans le succès français face à l'Angleterre. Récompensé de deux grattages solides à la 9ème et 52ème minute, l'ancien parisien a été le chef de file des trois-quarts en défense. Sur les phases offensives, sa puissance physique a lourdement pesé dans la ligne anglaise, où son avancée a été décisive sur le premier essai de Flament. Le centre rochelais a surtout été vital dans la guerre des rucks, un domaine où les Français étaient jusqu'alors en difficulté. Au final, le retour au premier plan de Jonathan Danty a conforté son statut d'indispensable aux côtés de Gaël Fickou, lui aussi auteur d'une rencontre de haute volée. Avec Vincent Franco, Vincent Bissonnet et Maxime Gutierrez.

Réalisation de Baptiste Barbat.

Musique : Crazy Bryan - Zebros