S’il n’est pas encore sélectionnable pour le XV de France, Emmanuel Meafou préparera néanmoins cette semaine le match face au pays de Galles aux côtés du XV de France, à Marcoussis. Mais puisqu’il est toujours en attende de son passeport français, peut-il oui non être sélectionné par un autre pays lors du prochain Mondial ? On répond, ici…

Cette semaine, soit quelques jours avant le dernier round du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles, le géant toulousain Emmanuel Meafou est donc à Marcoussis en tant que partenaire d’entraînement du XV de France et, s’il ne sera sélectionnable qu’en novembre prochain, son arrivée dans l’Essonne donne une idée précise de ce qu’a prévu pour lui Fabien Galthié pour les mois à venir. Pour rappel, Meafou est né en Nouvelle-Zélande de parents samoans, possède la double nationalité (néo-zélandaise et australienne), attend son passeport français et en l’état, reste aussi sélectionnable pour les Samoa.

Le staff des Bleus a annoncé les noms des joueurs qui rejoindront Marcoussis cette semaine et Emmanuel Meafou en fait partie !



La liste des 14 > https://t.co/5AxvI96qjB pic.twitter.com/v1UkKvnEUG — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 12, 2023

Mais si le deuxième-ligne d’Ugo Mola a débuté le rugby en Australie et fait l’essentiel de sa carrère là-bas, peut-il dès lors faire faux bond au XV de France ? Récemment, les dirigeants australiens ont contacté leurs homologues du Stade toulousain afin de prendre des renseignements sur Emmanuel Meafou en vue de la prochaine Coupe du monde… et au-delà. Dévidence, son profil ne laisse pas Eddie Jones indifférent et pour tout dire, on comprend le nouveau sélectionneur des Wallabies.

L’Australie fait marche arrière

Mais ? Au fil de ces derniers mois, Emmanuel Meafou a dit dans les colonnes du Midi Olympique puis répété devant les caméras de Canal + qu’il souhaitait représenter un jour l’équipe de France et n’a semble-t-il pas évolué sur le sujet. Ce lundi matin, un membre éminent de la fédération australienne nous disait même, à propos du joueur : "Meafou est dévoué à la France, nous en resterons probablement là". Dès lors, la question ayant ouvert cet article est vite "répondue", comme dit l’autre : malgré des sollicitations diverses, variées et largement compréhensibles, Emmanuel Meafou n’aura vraisemblablement d’avenir international qu’avec l’équipe de France. Mais c’est mieux quand c’est dit, non ?