Transferts, prolongations, fins de contrat... Les indiscrétions du Midol

Retrouvez les (nombreuses) informations transferts de ces derniers jours. Au programme, beaucoup de mouvement chez les staffs et à l'international.

Afrique du Sud > Nigel Owens annoncé ce lundi ?

Nigel Owens (51 ans) sera le consultant de luxe des champions du monde sud-africains lors de la Coupe du monde en France. D’après Rapport, le célèbre arbitre gallois, retraité depuis 2020, va intégrer l’encadrement springbok. L’annonce de sa nomination est programmée pour ce lundi. La Fédération sud-africaine viendrait de donner son aval à ce recrutement clinquant. Nigel Owens, qui apportera sa science de l’arbitrage et sera spécialiste de la discipline, devrait prendre ses fonctions au début de la préparation à la Coupe du monde.

Angleterre > Billy Vunipola et Manu Tuilagi vers les Suntory Sungoliath

Billy Vunipola (30 ans, 68 sélections) pourrait rebondir au Japon. Non conservé par les Saracens, qui lui ont préféré le Bordelais Tom Willis, et un temps envisagé en France, le numéro 8 anglais est désormais pressenti au Japon. D’après The Rugby Paper, l’ex-international pourrait être imité par Manu Tuilagi (31 ans, 50 sélections) qui arrive au terme de son engagement avec Sale. Les deux joueurs vedette du XV de la Rose pourraient rejoindre les Tokyo Sungoliath, où Eddie Jones, leur ancien sélectionneur outre-Manche, continue d’exercer une influence significative en tant que consultant.

Galles > Williams vers le Japon, Webb aussi ?

Liam Williams (31 ans, 84 sélections) va poursuivre sa carrière au Japon. L’actuel arrière des Scarlets aurait donné son accord à une franchise de League One. Si son nom avait récemment été évoqué du côté de Lyon, il n’y avait eu aucun contact entre le Lion britannique et le club rhodanien. Revenu en grâce à la faveur d’une très bonne prestation en Italie, Rhys Webb (34 ans, 39 sélections ; en photo) pourrait aussi partir au Japon. L’ancien Toulonnais aurait reçu une offre lucrative en provenance d’une franchise nippone. Si le demi de mêlée préférait poursuivre l’aventure avec les Ospreys, l’écart salarial entre les deux offres pourrait l’amener à revoir sa position.

Rhys Webb en partance pour le Japon ? Icon Sport - Alexandre Dimou

Parmi les internationaux gallois ouverts à un exil, l’ouvreur Jarrod Evans (26 ans, 8 sélections) devrait prendre la direction des Harlequins cet été pour succéder à Tommaso Allan comme alter ego de Marcus Smith. « Je ne peux pas vous dire où Jarrod va aller, ce sont les affaires, mais je peux vous affirmer que nous ne sommes pas en mesure d’approcher les offres qu’il a reçues », a déploré son actuel manager Dai Young, boss des Cardiff Blues.

Agen > Amosa en joker de luxe

Agen a déjà trouvé son bonheur et un joker médical à Fotu Lokotui, lourdement touché lors de la victoire 19-15 face à Soyaux-Angoulême. Comme révélé sur rugbyrama.fr, Afa Amosa (32 ans, 4 sélections), troisième ligne de l’Aviron bayonnais, finira la saison sous les couleurs du SU Agen. Avec la venue du puissant samoan, passé par Colomiers, La Rochelle et Bordeaux-Bègles, Bernard Goutta a trouvé un profil relativement similaire à Fotu Lokotui, dont la saison est terminée. Il a pris part à quatre rencontres en Top 14 cette saison. Capable de jouer en flanker mais aussi en troisième ligne centre, il s’est vu devancer dans la hiérarchie par Uzair Cassiem.

Munster > Farrell rebondit à Oyonnax comme joker médical

Récemment libéré par le Munster, Chris Farrell (29 ans, 15 sélections) va effectuer son retour en France. Oyonnax a finalisé la semaine dernièrement l’engagement du centre irlandais en tant que joker médical de Gabiriele Lovobalavu, blessé à un biceps. International irlandais, Chris Farrell (1,91 m, 110 kg) a commencé sa carrière en 2011 avec la province de l’Ulster avant d’évoluer une première fois en France, sous les couleurs de Grenoble (75 matchs entre 2014 et 2017) avant d’effectuer son retour en Irlande, sous les couleurs du Munster, à l’été 2017. Cette saison il n’avait disputé qu’une seule rencontre avec la province de Limerick.

Carcassonne > Le président Calamel va passer la main

Une ère va se terminer à Carcassonne. En poste depuis vingt ans, le président de l’US Carcasonne, Frédéric Calamel, a annoncé qu’il passerait la main la saison prochaine, dans une interview donnée à nos confrères de L’Indépendant. Benoît Mestre, coprésident du club audois depuis 2019, prendra sa succession. Ce départ intervient alors que l’USC est actuellement en position de relégable, à la quinzième place du Pro D2. Frédéric Calamel l’a assuré : cette décision n’est pas liée aux mauvais résultats de son équipe. «Cela n’a rien à voir avec la situation. Je partage depuis quelques années la présidence avec Benoît Mestre. On en a parlé l’été dernier, avec l’ensemble du club, les actionnaires, le conseil d’administration, et toutes les choses sont claires et en marche en interne. Ma décision est prise depuis la fin des phases finales la saison dernière. C’est une décision mûrement réfléchie. »

Le président actuel, aussi ancien joueur chez les Carcassonnais, a entièrement confiance en son successeur. « Il est Carcassonnais et a tout prouvé au niveau de ses entreprises. Je suis conscient que c’est une grande page du club qui se tourne mais le livre n’est pas fini. Mon passage est terminé et le fait que Benoît soit là fait que le passage de témoin est serein. » Malgré son départ, Frédéric Calamel ne sera jamais très loin d’Albert-Domec. « Je garde mon poste à la Ligue et je reste au service du club, actionnaire, au conseil d’administration. Je reste au service et au besoin du club, de Benoît, s’il a besoin de moi», a-t-il conclu.

Italie > Page-Relo a marqué des points auprès du sélectionneur

S’il n’a pas encore eu du temps de jeu sur ce Tournoi, Martin Page-Relo (24 ans) a fait bonne impression auprès du sélectionneur italien Kieran Crowley. Le technicien a jugé les débuts du demi de mêlée toulousain « très positifs » sur les premiers entraînements. Le Néo-Zélandais a annoncé que le demi de mêlée resterait avec le groupe jusqu’à la fin du Tournoi. «C’est un poste où on est léger, a ajouté Kieran Crowley, en référence, notamment, à la fin de carrière prématurée de Manfredi Albanese (21 ans) qui a décidé de se consacrer à ses projets extra-rugby. On se dirige vers la Coupe du monde avec trois demis de mêlée, Stephen Varney (21 ans, 19 sélections), Alessandro Fusco (23 ans, 8 sélections) et Alessando Garbisi (20 ans, 3 sélections). Mais s’il y a une blessure, comment fait-on ? On a besoin d’évaluer des alternatives », a détaillé le sélectionneur.

Martin Page-Relo, ici à l'entraînement avec Toulouse, pourrait bien être rappelé avec l'Italie au vu des commentaires élogieux de Kieran Crowley Icon Sport - Johnny Fidelin

Le futur Lyonnais avait été appelé en sélection la semaine dernière, grâce à ses grands-parents italiens. «On a appris qu’il était éligible pour l’Italie. On a regardé ses matches et on a décidé de l’amener pour ces deux semaines, pour voir comment il s’intègre, pour l’évaluer. Il est très rapide, fait de bonnes passes, a un bon coup de pied», a terminé Kieran Crowley.

Vannes > Arraté pour trois ans

Alex Arraté (25 ans) sera bien un joueur de Vannes. L’actuel centre du Stade français, ancien joueur du Biarritz olympique, s’est officiellement engagé pour trois saisons en Bretagne. Cette saison, il n’a disputé que huit matchs de Top 14 et n’a pas inscrit le moindre essai. À l’ouverture, le RCV suivrait le Massicois Massimo Ortolan (24 ans) et le Narbonnais Thomas Chauvet (22 ans).

Australie > Rory Arnold décide de rester au Japon

Plusieurs équipes australiennes de Super Rugby avaient approché Rory Arnold (32 ans, 32 sélections) pour le convaincre de revenir au pays. Mais le deuxième ligne australien a décidé de rester au Japon quand bien même sa franchise, les Red Dolphins, est actuellement exclue de League One en raison d’une soirée mouvementée en début de saison. L’ancien Toulousain va continuer de s’entraîner à Tokyo en espérant être appelé par Eddie Jones pour les prochaines échéances de la sélection australienne.

Bien que sollicité, Rory Arnold ne retournera pas en Super Rugby en Australie. Il restera au Japon. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

Brive > L’espoir Fabien rempile

Brive a acté la prolongation de l’engagement de Kévin Fabien (20 ans) jusqu’en 2026, soit trois saisons supplémentaires. Le trois-quarts, originaire de Haïti, a joué sept rencontres cette saison.

Grenoble > Dupont dit stop

À l’issue de sa douzième saison professionnelle avec Grenoble, Lucas Dupont va mettre un terme à sa carrière, à 33 ans. L’ailier était en fin de contrat en juin prochain et le FCG n’a pas souhaité activer l’année en option qui était présente dans sa prolongation de contrat signée en février 2022. Lucas Dupont a débuté avec Grenoble en 2009, son club formateur, et est également passé par Montpellier entre 2013 et 2015.

Gloucester > Polledri aux Zèbre

Gloucester Rugby a annoncé le départ de Jake Polledri au terme de cette saison. Le troisième ligne international italien, très fréquemment blessé, va revenir au pays : celui qui avait été mis à l’essai par Bayonne rejoindra les Zèbre de Parme. La Fédération italienne a précisé qu’une clause lui permet néanmoins de retourner jouer en Angleterre si une offre arrive avant la fin de son contrat.

Italie > Fekitoa, une recrue au nom qui claque pour Trévise

Non conservé par le Munster à l’issue de la saison, le centre tonguien Malakai Fekitoa (30 ans) a trouvé un point de chute. L’ancien All Black, passé par Toulon, s’est engagé avec Benetton pour deux ans avec une année en option. Il s’agit d’un gros coup pour le club de Trévise, actuellement neuvième de URC.

Malakai Fekitoa va renforcer les rangs des Benetton Icon Sport - Sportsfile

Nouvelle-Zélande > Scott Barrett jusqu’en 2025

Les Crusaders ont annoncé que leur capitaine Scott Barrett (29 ans, 59 sélections) avait signé un nouveau bail avec les Crusaders et New Zealand Rugby jusqu’en 2025. Le deuxième ligne évolue sous les couleurs de la franchise de Canterbury depuis 2014.